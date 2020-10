Le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine officiellement en zone orange

Le niveau d’alerte a d’ailleurs été relevé d’un cran dans toutes les régions du Québec afin de freiner l’augmentation du nombre de cas et d’hospistalisations reliées à la COVID-19, qui sont en hausse dans l’ensemble de la province.

On pense que c’est possible en 28 jours de renverser la tendance, mais il n’y a rien de garanti , a affirmé le premier ministre Legault, lors de l’annonce du resserrement des mesures, lundi.

Ce changement de palier d’alerte survient alors que le nombre de cas connaît une hausse fulgurante en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et que quatre personnes sont mortes de la COVID-19 au cours des dernières semaines. Depuis qu’une éclosion est survenue au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de Maria, le nombre de cas est passé de 235 à 369 en 10 jours, la majorité des cas ayant été rapportés dans la MRCMunicipalité régionale de comté d'Avignon.

Au Bas-Saint-Laurent, après de multiples éclosions qui ont fait tripler le nombre de cas à la mi-septembre, la situation s’est quelque peu stabilisée, malgré la découverte de foyers d'infection à l’hôpital de Rivière-du-Loup et dans une résidence pour aînés. Ce passage en zone orange survient cependant moins de trois semaines après que la région est passée en mode préalerte (jaune).

Le passage au palier d'alerte orange signifie que les consignes sanitaires sont maintenant plus sévères dans nos régions.

Le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine sont maintenant en zone orange.

Outre les changements dans les rassemblements privés, les bars cesseront la vente d'alcool à 23 h et fermeront à minuit.

Les déplacements entre les différentes zones ne sont pas interdits, mais demeurent fortement déconseillés , a précisé la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, lors d'un point de presse mercredi.

On ne devrait pas théoriquement entrer dans une zone rouge si on vient d'ailleurs, à moins d'avoir une bonne raison [...]. On n'est pas supposé passer d'une région à l'autre.

Geneviève Guilbault, ministre de la Sécurité publique