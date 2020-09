La Ville de Trois-Rivières revient aux séances virtuelles et restreint certains accès

Ainsi, les séances du conseil municipal se dérouleront de nouveau en mode virtuel et ce, dès la séance du 20 octobre. Pour la prochaine, prévue mardi, on maintiendra la séance en personnes, avec toutefois un accueil limité à quinze citoyens seulement. Les séances subséquentes seront présentées en visioconférence.

Comme ce fut le cas durant la période de confinement, les conseillers participeront donc aux séances du conseil à distance. Le public sera invité de son côté à écouter la séance en webdiffusion ou à la télévision communautaire.

Les questions pourront être transmises à l’avance par l’entremise d’un formulaire en ligne. D’ailleurs, étant donné le peu de places disponibles à la salle de l’hôtel de ville le 6 octobre, on conseille aux gens de favoriser déjà l’écoute à distance, précise le porte-parole de la Ville, Guillaume Cholette-Janson.

Dès le 20 octobre, on reviendra aux séances du conseil municipal de Trois-Rivières diffusées à la télévision et sur le web. Photo : Radio-Canada / Jef

Bibliothèques et arénas

Dans les bibliothèque municipales, les usagers retrouveront par ailleurs le service de commandes pour emporter et ce, dès la semaine prochaine.

L’accès à tous les arénas trifluviens sera aussi restreint. À compter de jeudi, on réservera toute la place aux équipes et aux athlètes pour la pratique de leur sport et les gradins seront fermés aux accompagnateurs. La seule exception sera donnée à un parent d’un enfant de 9 ans et moins, qui pourra accompagner son enfant dans le vestiaire. Il devra toutefois quitter ensuite et revenir à la fin de l’activité.

On restreint l'accès à tous les arénas de Trois-Rivières, incluant l'aréna Jean-Guy Talbot du secteur Cap-de-la-Madeleine. Photo : Radio-Canada

Adopter les services en ligne

Pour éviter les files d'attente et les déplacements à l'intérieur des bâtiments municipaux, on demande également aux citoyens de privilégier les services en ligne. On le recommande notamment pour les demandes de permis, le paiement des taxes municipales et des constats d’infraction.

La Ville a aussi décidé de retourner la majorité de son personnel administratif en télétravail. Enfin, en plus des séances du conseil, le mode virtuel sera également adopté pour toutes les réunions, conférences de presse et séances d’information de la Ville.

Le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, mise sur la collaboration des citoyens. La plus grande discipline est de mise afin d’éviter une détérioration du niveau d’alerte qui aurait des impacts majeurs sur notre économie et la qualité de vie de tous les citoyens , a-t-il fait savoir par voie de communiqué.

Les autorités municipales espèrent d’ailleurs donner l’exemple à d’autres organisations. Les responsables d’Innovation et Développement économique (IDÉ) emboîtent déjà le pas en favorisant aussi le retour au télétravail de ses employés.