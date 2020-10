Une partie de l’Outaouais passe en zone rouge : ce que vous devez savoir

« En raison de l’évolution de la situation épidémiologique dans la région de l’Outaouais, les autorités de santé publique font passer la Ville de Gatineau et la MRC des Collines-de-l'Outaouais au palier rouge (alerte maximale) », a annoncé samedi le ministère de la Santé. Voici tout ce que vous devez savoir.

Calendrier des fermetures

Dès maintenant : il n'est pas recommandé d’effectuer des déplacements non essentiels entre les zones rouges, orange ou jaunes et à l’extérieur du Québec, précise le ministère dans un communiqué.

Dimanche 11 octobre : la plupart des autres mesures entreront en vigueur — donc dès samedi soir à 00 h 01 — comme la fermeture des bars, des salles de spectacle, des restaurants, sauf pour les livraisons, les commandes à emporter ou les commandes à l’auto, et celle d’autres lieux concernés.

Jeudi 15 octobre : certaines mesures concernant les milieux scolaire et sportif, entreront en vigueur dans la nuit de mercredi à jeudi.

Les écoles ouvertes

Même en zone rouge, les écoles demeurent ouvertes. Photo : Radio-Canada

Malgré le niveau d'alerte maximal, les écoles demeurent ouvertes. Tous les élèves des écoles secondaires situées en zone rouge doivent cependant porter le masque en tout temps sur le terrain de l’école. Cette mesure est aussi en vigueur dans les salles de classe. Pour diminuer le nombre de personnes dans les établissements, les élèves de secondaire 4 et 5 iront à l’école un jour sur deux.

Autres mesures à l'école : Un seul groupe-classe stable, en tout temps, sans mesure de distanciation

Repas du midi avec le groupe-classe stable

Activités parascolaires suspendues

Sorties scolaires et activités interscolaires suspendues Source : Québec.ca

Pas de visite à la maison; rassemblements interdits

En zone rouge il est interdit d'accueillir des résidents d’une autre adresse. Il y a des exceptions pour les proches aidants, les personnes qui offrent un service (soins de santé à domicile, sécurité, soins personnels) ou si des travaux sont prévus à la maison. Les personnes vivant seules peuvent recevoir un seul visiteur de l’extérieur, mais celui-ci devra toujours être le même.

Une manifestation devant le bureau du ministre Mathieu Lacombe (archive). Photo : Radio-Canada / Patrick Louiseize

Les rassemblements privés et publics sont interdits, sauf pour les lieux de culte et les funérailles , peut-on lire sur le site web du gouvernement du Québec. Un maximum de 25 personnes peut participer à ces activités et les organisateurs doivent tenir un registre des visiteurs.

Les gens qui désirent manifester peuvent toujours le faire, mais le port du masque est obligatoire et la distanciation de deux mètres est requise.

Plusieurs fermetures…

En zone rouge, plusieurs établissements doivent fermer leurs portes. C’est le cas des bars, des salles à manger des restaurants, du Casino du Lac-Leamy, des bibliothèques, des musées, des cinémas et des salles de spectacle.

Les bars et salles à manger de restaurants doivent fermer leurs portes en zone rouge. Photo : Radio-Canada

Les restaurants pourront uniquement offrir des mets pour emporter ou par service de livraison.

Les activités doivent également être suspendues dans les spas, les bains et les saunas, mais les soins personnels qui y sont offerts (massothérapie, soins du corps, manucures, etc.) peuvent toujours être dispensés.

Des services peuvent rester ouverts

Plusieurs services sont toutefois épargnés par ce changement de palier. Ainsi, les entreprises, organismes communautaires, commerces et boutiques ne sont pas tenus de fermer leurs portes. Même chose pour les services de santé en cabinet privé, les salons de coiffure et ceux d'esthétisme.

Plusieurs services sont épargnés par le passage en zone rouge. Photo : Radio-Canada

Déplacements vers Ottawa non recommandés

Au moment de publier ce texte, tout déplacement vers une zone verte, jaune orange et à l’extérieur de la province n’est pas recommandé par le gouvernement québécois, mais n'est pas interdit.

Barrage routier sur le pont Champlain à Gatineau. Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

La Sûreté du Québec effectue des points de contrôle dans quelques régions du Québec pour sensibiliser les automobilistes aux règles concernant les déplacements interrégionaux.

Le plan du gouvernement ne fait aucune mention de barrages aux entrées des ponts interprovinciaux.

Et les activités sportives?

Cinq membres de l’équipe masculine de basketball AA ainsi qu'une membre de l'équipe féminine du Cégep Champlain-St-Lawrence ont contracté la COVID-19. Photo : iStock

De nouvelles restrictions en lien avec les activités sportives entreront en vigueur avec la zone rouge. Les gyms doivent fermer leurs portes.

Ce qui est interdit : Activités organisées par un club, une ligue, une association. Que ce soit football, hockey, soccer, ringuette, judo, curling ou volleyball, c’est non.

L'accès aux gymnases et aux centres d'entraînement.