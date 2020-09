La police en banlieue de Toronto démantèle un casino illégal dans un manoir

Le service de police de la région de York annonce avoir saisi tout un gros lot : un gigantesque manoir qui abritait, selon les enquêteurs, un casino clandestin et un spa illégal à Markham.

La police a donné des détails, mercredi, sur une enquête de plusieurs mois sur le jeu illégal, appelée Project End Game, qui a mené à la saisie d’une série de propriétés.

Selon les policiers, l'opération la plus importante a été effectuée le 23 juillet, alors que les enquêteurs ont saisi un gigantesque manoir d’une valeur de 9 millions de dollars, 11 armes à feu et des munitions, 1,5 million de dollars en alcool et 1 million en argent comptant.

La police a rendu publique une vidéo montrant des images de la saisie.

32 personnes ont été arrêtées lors de cette opération policière.

Le chef de police Jim MacSween affirme que les saisies sont importantes, mais qu’il ne s’agit que du début de la lutte contre le jeu illégal dans la région de York .

Depuis le début de l’opération Project End Game, 45 personnes ont été arrêtées. Jusqu'à maintenant, 70 chefs d’accusation ont été déposés contre 33 de ces individus.