Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador présente un déficit de 1,84 milliard de dollars pour 2020-2021, alors qu'elle fait face aux nombreuses répercussions de la pandémie et de la crise du secteur pétrolier.

Dans son budget, intitulé Aujourd'hui. Demain. Ensemble. , le gouvernement libéral brosse un portrait sombre des défis auxquels il fait face — surtout la montée des dépenses, la fluctuation et l'imprévisibilité des revenus ainsi que les redevances pétrolières.

Les dépenses publiques augmenteront de 524 millions de dollars cette année, ce qui est grandement attribuable aux coûts supplémentaires liés à la COVID-19. Les redevances de pétrole, qui ont totalisé environ 1 milliard de dollars (13 % des revenus) l'an dernier, n'atteindront que 530 millions de dollars (7,5 %) cette année.

Lors de son discours du budget, la ministre des Finances, Siobhan Coady, a comparé la situation financière de Terre-Neuve-et-Labrador à une tempête aveuglante . Mais elle ajoute que le gouvernement a déjà fait des progrès depuis la dernière mise à jour économique, en juillet dernier.

Le déficit dévoilé mercredi n'est pas aussi important que ce que la province avait prévu en juillet, en raison d'une augmentation du prix du pétrole et d'un financement accru d'Ottawa pour faire face à la crise sanitaire.

On est en pleine pandémie et avec ce budget, nous reconnaissons les coûts et la volatilité de la pandémie [...] Si on compare nos prévisions en juillet et où on est aujourd'hui, à la fin septembre, on fait des progrès.

Siobhan Coady, ministre des Finances, Terre-Neuve-et-Labrador