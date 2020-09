COVID-19 : la fermeture des bars de danseuses dénoncée comme injuste par l’industrie

Les exploitants de bars de danseuses et des organismes qui défendent les travailleuses du sexe dénoncent la fermeture de ces établissements. Pour eux, la décision de l’Ontario est injuste et a été prise sans consultation.

La province a annoncé la fermeture des bars de danseuses à la fin de la semaine dernière, en affirmant que cette mesure était nécessaire pour réduire la transmission du nouveau coronavirus.

Mauro Mastrucci, propriétaire du Airport Strip Club à Mississauga, affirme que les établissements n'ont pas été avertis par les autorités et soutient que cette décision est discriminatoire envers l'industrie du divertissement pour adultes.

C'est totalement frustrant , affirme-t-il, notant que son bar suivait les directives de santé publique et avait installé des panneaux de plexiglas pour séparer les personnes.

Il ajoute que son bar exigeait que les clients portent des masques et qu’il vérifiait la température des clients à la porte.

Deux bars de danseuses de Toronto ont fait les manchettes cet été après avoir connu plusieurs éclosions, mais M. Mastrucci affirme que des restaurants et des bars ont également été touchés et n'ont dû cesser leurs activités que temporairement.

Comment peuvent-ils distinguer qu'il est plus probable que les clubs d’effeuillage soient des vecteurs plus importants de la COVID-19 que les bars et restaurants? , se demande-t-il.

Une décision basée sur des préjugés?

Ellie Ade Kur, membre du conseil d'administration de l'organisation de soutien aux travailleuses du sexe Maggie's Toronto, affirme que la fermeture des bars de danseuses démontre un préjugé contre des professionnelles déjà en difficulté financière après la fermeture des entreprises non essentielles au printemps.

Les danseuses érotiques sont humiliées comme ne le sont pas les autres entreprises, estime-t-elle, nous ne pensons pas que ce soit acceptable.

Mme Ade Kur pense que les employés des clubs auraient pu proposer des solutions pour maintenir la sécurité des établissements s'ils avaient été consultés.

Ce sont certainement les meilleures personnes à consulter en matière de santé publique, car leur travail est littéralement déterminé par leur propre santé et sécurité , ajoute Mme Ade Kur.

Les registres COVID des bars de danseuses souvent incomplets

Le ministère de la Santé affirme que la fermeture fait partie d'une série de mesures pour tenter de répondre à une augmentation rapide de la transmission communautaire de la COVID-19.