L'Î.-P.-É. songe à remettre sur pied une commission scolaire de langue anglaise

Alors que d'autres provinces abolissent leurs commissions scolaires, l'Île-du-Prince-Édouard songe à remettre sur pied une commission scolaire de langue anglaise. Le gouvernement de Dennis King se penche sur les coûts et la logistique d'un scrutin auquel seraient convoqués les électeurs anglophones et francophones; une première depuis plus d'une décennie.

C'était une promesse des progressistes-conservateurs lors des dernières élections provinciales : redonner aux anglophones une voix dans la gestion de leurs écoles.

L'Île-du-Prince-Édouard a aboli son unique commission scolaire de langue anglaise en 2015 et n'a conservé que sa Commission scolaire de langue française (CSLF), qui est protégée par la Charte canadienne des droits et libertés.

Le mouvement pour une nouvelle commission scolaire de langue anglaise est venu, en partie, des régions rurales de la province, où l'ancien gouvernement libéral de Wade MacLauchlan a songé en 2017 à fermer de petites écoles qu'il jugeait sous-utilisées.

Pourtant, l'ancienne administration a connu une lente agonie.

Lors des dernières élections scolaires de langue anglaise, en 2008, plus de la moitié des candidats ont été élus sans opposition et à peine un peu plus de 3000 électeurs se sont présentés aux urnes, selon les rapports officiels d'Élections Île-du-Prince-Édouard.

À l'époque, il existait toujours deux commissions de langue anglaise : une pour l'est de l'île, et l'autre pour l'ouest.

En 2011, le gouvernement a montré la porte à tous les élus de l'ancienne commission scolaire de l'est de la province, citant leurs rapports acrimonieux et leur incapacité à travailler ensemble, et les a remplacés par une administratrice intérimaire. L'année suivante, il a regroupé les deux commissions régionales dans le but de simplifier la gestion des 56 écoles de langue anglaise.

Mais cette solution n'a pas fait long feu.

Plusieurs intervenants dans le domaine de l'éducation ont applaudi en 2015 la décision du gouvernement MacLauchlan de dissoudre l'ancienne commission et de la remplacer par la Direction des écoles publiques de langue anglaise, un organisme qui dépend directement au ministère de l'Éducation. Ils ont dit espérer que ce nouveau modèle de gouvernance mettrait fin à des années de tensions.

Cinq ans plus tard, des députés à l'Assemblée législative de l'Île-du-Prince-Édouard disent que bon nombre de leurs électeurs anglophones en sont venus à regretter l'abolition d'une commission élue démocratiquement, et qu'ils souhaiteraient à présent voir l'organisme renaître de ses cendres.

Selon le directeur général des élections de la province, Tim Garrity, il existe plusieurs façons d'organiser de nouvelles élections scolaires pour l'ensemble des Insulaires. Mais la démocratie a un coût , prévient-il.

Élections Île-du-Prince-Édouard chiffre l'option la moins dispendieuse, soit le vote par la poste, à environ 30 000 $. Les coûts d'un scrutin pourraient ensuite grimper jusqu'à 200 000 $ pour un vote en ligne, et jusqu'à 400 000 $ pour une journée complète de vote en personne. Et la facture pourrait encore bondir de 15 % à 20 % en raison de la pandémie de COVID-19, selon l'organisme.

Tim Garrity, directeur général des élections de la province Photo : CBC

Nous devons faire en sorte que [le scrutin] soit sûr, pratique et accessible pour que les gens puissent voter , affirmeTim Garrity qui a comparu, cette semaine, devant un comité parlementaire qui se penche sur la possibilité de créer une nouvelle commission scolaire de langue anglaise.

Le directeur général des élections de l'Île-du-Prince-Édouard dit que le vote en ligne, de plus en plus populaire , pourrait servir de banc d'essai pour d'autres scrutins, comme des élections municipales et provinciales. Il fait valoir que les Territoires du Nord-Ouest ont tenu leurs plus récentes élections territoriales en ligne sans aucun problème, selon lui.

Le retour des élections scolaires de langue anglaise aurait une incidence sur l'élection des commissaires de langue française, puisque les deux scrutins auraient vraisemblablement lieu en même temps au printemps 2022.

Rappelons que malgré la controverse entourant la gestion des écoles de langue anglaise, la communauté acadienne et francophone de l'Île-du-Prince-Édouard n'a pas cessé d'élire ses commissaires scolaires. Le plus récent scrutin a eu lieu en 2018. Un peu moins de 700 électeurs y ont participé.