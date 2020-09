La saison de football juvénile annulée

Après avoir présenté seulement deux matchs sur neuf le week-end dernier, la ligue provinciale de football scolaire juvénile a officiellement annulé sa saison à la suite d’une réunion tenue mardi.

Le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ)a annoncé la décision des écoles par voie de communiqué mercredi matin.

Les institutions scolaires invoquent « les contraintes de la question/réponse 77 du document « COVID-19 : Foire aux questions » du Ministère de l’Éducation en date du 25 septembre dernier ainsi que le contexte de la zone rouge » pour justifier leur décision.

Quelles sont ces contraintes ?

Dès que les écoles se retrouvent avec deux cas de COVID-19 en moins de 14 jours, ils doivent s’assurer que ces cas ne sont pas reliés. Si on ne peut démontrer que la contamination a eu lieu à l’extérieur du milieu scolaire, on doit traiter la situation comme une éclosion.

Et, en cas d’éclosion, l’établissement scolaire doit mettre en place une série d’interventions comme « réviser l’application des mesures de protection en place durant l’ensemble des activités scolaires et parascolaires et durant le transport. »

Les écoles doivent à partir de ce moment accentuer les mesures de distanciation et d’hygiène et limiter les contacts entre les élèves.

Bref, il devient impossible pour les écoles de justifier qu’une quarantaine de footballeurs peuvent briser toutes ces règles dès qu’ils se retrouvent sur le terrain.

Plus de détails à venir