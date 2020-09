Le Bloc québécois et le Parti conservateur ont décidé de donner leur appui au projet de loi C-4, adopté à l'unanimité, même s'ils étaient insatisfaits de la manière dont les libéraux ont procédé.

Le gouvernement Trudeau avait décrété que ce vote constituait un premier vote de confiance depuis le retour des travaux parlementaires et avait écourté les débats afin de faire passer leur projet de loi en vitesse. Il s'était déjà assuré de l'appui du Nouveau Parti démocratique (NPD).

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a notamment dénoncé mercredi matin les motivations partisanes et potentiellement électoralistes du gouvernement Trudeau.

Nous avons voté de façon unanime suite à un bâillon qui mettait en cause la confiance du gouvernement. Si ça, ce n'est pas une situation farfelue! , a-t-il déclaré.

M. Blanchet estime que les libéraux ont imposé un vote de confiance et un bâillon dans le seul but de fermer de nouveau le Parlement et [...] de renvoyer les oppositions à la maison .

On veut instrumentaliser une pandémie gravissime au bénéfice du Parti libéral du Canada , a-t-il lancé, tout en mentionnant qu'il fallait tout de même s'assurer d’être irréprochable en termes de normes sanitaires .

Selon Gérard Deltell, leader parlementaire des conservateurs, la façon de faire du gouvernement était tout à fait indigne d'un gouvernement .

Le projet de loi instaure trois nouvelles prestations plus ciblées qui remplacent la défunte Prestation canadienne d'urgence (PCU). Il vient aussi élargir les critères d'admissibilité à la prestation de congé de maladie pour que puissent en bénéficier davantage de Canadiens.

Le projet de loi doit encore être adopté par le Sénat, qui doit se réunir mercredi pour se prononcer rapidement, et recevoir la sanction royale, avant de devenir une loi.