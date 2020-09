Automne à La Nouvelle Scène : déjouer la morosité

Après sept mois de « morosité », les spectacles reprennent à La Nouvelle Scène (LNS). Le diffuseur francophone d’Ottawa misera sur cinq oeuvres théâtrales présentées en formule mixte, à la fois présentielle et virtuelle, pour ses retrouvailles avec un public en chair, en os et en pixels.

Des cinq spectacles de sa programmation automnale, La Nouvelle Scène en a dévoilé trois mercredi.

La saison artistique commence le 3 octobre de 14 h à 17 h avec Radio actoral — Ottawa 2020. Cet événement radiophonique tenu dans le cadre du festival d’arts vivants actoral, de Marseille, cédera le micro à Christian Lapointe, Julien Morissette, Karina Pawlikowski, Marc-Alexandre Reinhardt et au Collectif qrstuv pour un voyage sonore de trois heures. Le public pourra y assister en ligne ou en personne.

Du 26 au 28 novembre, le spectacle 805-4821 de Gislina Patterson et Davis Plett plongera les spectateurs dans une expérience déclinée sur Google Docs. L’œuvre relate la sortie du placard d’un transgenre dans une ère apocalyptique et prend la forme d’une performance d’écriture en direct. Elle sera jouée deux fois par soir, en français et en anglais, et les gens pourront y assister à distance ou sur place, si la santé publique le permet.

La présentation d’OS – la montagne blanche, de Steve Gagnon, était quant à elle initialement prévue au calendrier du 22 au 24 octobre devant public distancié. Des comédiens devaient se déplacer de Montréal pour l’occasion. En raison de l’alerte rouge dans la métropole, le spectacle sera reporté à une date indéterminée. L’équipe de La Nouvelle Scène espère toutefois pouvoir le présenter en novembre.

La salle de La Nouvelle Scène pourra accueillir un maximum de 50 spectateurs à chaque représentation.

Contributions volontaires

Dans l’idée de rendre les arts de la scène plus accessibles, les billets n’ont plus de prix fixe : tous les spectacles de la saison 2020-2021 seront offerts en échange d’une contribution volontaire.

On sait que les temps sont durs, pour nos artistes et pour beaucoup d’autres pans de la société. On ne veut pas que le prix d’un billet soit un frein comme il pourrait l’être en temps normal. On n’est pas en temps normal, de toute évidence. Danielle Le Saux-Farmer, directrice artistique du Théâtre Catapulte

De prudence et d'espoir

Pandémie oblige, le centre de diffusion de l’avenue King-Edward n’a accueilli personne jusqu’en août dernier, au moment où la reprise des répétitions y a été autorisée.

À l’aube d’une deuxième vague, Danielle Le Saux-Farmer dit garder espoir pour la saison artistique 2020-2021.

On garde le cap sur les choses qu'on a envie de faire, mais on se donne constamment comme mot d'ordre qu'il faudra être souples et ouverts quant aux circonstances changeantes. Nous, on considère que vivre l'art en personne, c'est essentiel , conclut la directrice artistique de l'une des quatre compagnies fondatrices de La Nouvelle Scène.