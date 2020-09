Aide aux familles : la demande monte en flèche au Nouveau-Brunswick

La COVID-19 provoque encore beaucoup d'anxiété dans les familles, souligne la présidente de l'Association des centres de ressources familiales du Nouveau-Brunswick et directrice du Centre de ressources Chaleur pour parents, Stéphanie Richard.

Déjà au printemps, explique-t-elle, c'était un peu la panique puisque les familles vivaient dans l'inconnu tandis que tout le monde était en confinement.

Les familles nous ont contactés. Il n’y avait pas de ressource. Ils essayaient de cogner à des agences. Les portes étaient fermées. Nous autres, on n’était pas les premiers en ligne, mais c’est nous autres qui les avons dirigés, c’est nous autres qui avons fait les premiers pas à cogner à des portes pour aller chercher les ressources nécessaires [dont] ils avaient besoin. Le fait qu’ils ne pouvaient pas avoir de ressources immédiatement causait plus d’anxiété. L’anxiété venait à affecter leur santé mentale , explique Stéphanie Richard.

Mme Richard note aussi un appauvrissement des familles à cause de la perte de salaires.

Ça veut dire qu’ils manquaient de nourriture. Parfois, il fallait jouer: "Est-ce que je paie le loyer, le téléphone, l’Internet ou j’achète de la nourriture pour mes enfants?" Alors, nous autres, on a dû faire des demandes de fonds pour faire des boîtes de nourriture, des bons d’achat d’essence, leur fournir des couches, des formules de lait, des médicaments pour essayer d’apaiser un peu leur anxiété , affirme Stéphanie Richard.

L'Association des centres de ressources familiales du Nouveau-Brunswick compte 13 organismes du genre qui aident des familles. Ces centres, indique Mme Richard, ont dû être créatifs pour offrir des programmes en ligne. Ils manquaient déjà d’argent avant l'arrivée de la COVID-19. Pour acheter des produits désinfectants et rouvrir les portes après le confinement du printemps dernier, les centres ont dû réduire les services alors que des gens en avaient grand besoin.

Par exemple, à Petit-Rocher, Mme Richard ne peut pas offrir de programme préscolaire ni de cours pour les parents. Il n’y a personne sur qui elle peut compter pour offrir ces services, elle n'a pas non plus de local ni assez d'argent pour payer un loyer.

Le Centre de ressources Chaleur pour parents dessert environ 500 familles de Belledune à Saint-Sauveur. Depuis le début de la pandémie, la demande a triplé.

On aimerait mieux les hôpitaux pour les cours prénataux qui étaient dirigés vers nous, vers les centres de ressources familiales pour offrir les cours prénataux. On avait plus de clients. Ça n’a pas juste doublé, ç’a triplé au niveau de la participation. On n’a pas plus d’argent. On essaie d’aller chercher du financement de la région, quelqu’un [des dons] pour essayer de nous aider. Ce n'est pas évident. C'est une surcharge de travail pour nous , affirme Stéphanie Richard.

Des groupes communautaires comme ces centres de ressources familiales craignent toujours que des gens n'aient pas accès aux services dont ils ont besoin et que cela entraîne à long terme des conséquences sur la santé mentale et le développement d’enfants.

Si le Nouveau-Brunswick investit davantage dans les programmes pour la petite enfance, il évitera des problèmes sociaux à l'avenir, estime Stéphanie Richard.

Avec les renseignements de Michel Nogue