Fenêtre sur les arts : balado, littérature, musique et... Halloween!

Le balado Dérives

Olivier Bernard, alias le Pharmachien Photo : Radio-Canada

Bouleversé par la mort de Chantal Lavigne en 2011, Olivier Bernard — mieux connu sous le nom du Pharmachien — mène l'enquête dans ce balado en huit épisodes intitulé Dérives (Nouvelle fenêtre) . Comment une femme équilibrée, bien entourée, peut-elle en venir à mourir à la suite d'une séance de sudation ayant duré neuf heures? C'est ce qu'il tente de comprendre à travers divers témoignages et de nombreuses entrevues avec les gens qui ont été impliqués de près ou de loin dans cette histoire. Tout simplement passionnant et troublant.

Ce balado est disponible sur le site OHdio.

Anne-Josée Cameron

L'OSQ sur le web

L'Orchestre symphonique de Québec en répétition Photo : Radio-Canada

La fermeture des salles de spectacles n'empêchera pas l'Orchestre Symphonique de Québec de présenter, comme prévu, les concerts au programme du mois d'octobre. Cependant, ces concerts seront présentés sans public et diffusés sur le web.

Il sera donc possible de voir et entendre les concerts Blake Pouliot et le Concerto de Barber — La grandiose 4e Symphonie de Tchaïkovski, ainsi que La 40e de Mozart, sur la plateforme de l'OSQ ou via les réseaux sociaux. Il est à noter que le concert du 2 octobre est diffusé gratuitement sur le web dans le cadre de la Journée mondiale de la musique et des Journées de la Culture.

Par ailleurs, des billets sont disponibles pour assister à la diffusion web du concert du 7 octobre au coût de 15 $. Notez que les détenteurs de billets de ces concerts peuvent se faire rembourser ou faire don de leur billet.

Blake Pouliot et le Concerto de Barber – La grandiose 4e Symphonie de Tchaïkovsky

2 octobre, 2 0h – Concert en ligne

Le violoniste Blake Pouliot interprétera le Concerto pour violon de l’américain Samuel Barber.

Chef : Alexander Prior

Violon : Blake Pouliot

Programme

Mercure : Kaléidoscope

Barber : Concerto pour violon, op. 14

Tchaïkovski : Symphonie no 4, op. 36

La 40e de Mozart

7 octobre, 20 h – Concert en ligne. Coût : 15 $

Chef : Johannes Debus

Violoncelle : Blair Lofgren

Programme

Denis Gougeon : Phénix

Elgar : Concerto pour violoncelle, op. 85

Mozart : Symphonie no 40, K. 550

Patricia Tadros

L'Halloween sur les plaines d'Abraham

L'Halloween sur les plaines d'Abraham Photo : Radio-Canada / Courtoisie

Il paraît que les fantômes du passé sont sur le point de se réveiller sur les plaines d'Abraham... Plusieurs activités d'Halloween sont organisées pour toute la famille.

Dès le 1er octobre, il est possible de participer à une chasse au trésor dans le parc. Le départ se fait du Musée des plaines d’Abraham (coût 9 $).

Profitez-en pour admirer les décorations du jardin Jeanne-d’Arc.

À la fin du mois, les 13 ans et plus sont invités à prendre part à un parcours nocturne, historique et macabre. Des réservations sont requises (30 et 31 octobre, ainsi que les 6 et 7 novembre, au coût de 27 $).

Claudia Genel

Québec en toutes lettres

Le festival Québec en toutes lettres se tiendra du 15 au 25 octobre¸. Photo : Radio-Canada / Courtoisie Festival Québec en toutes lettres

Le festival Québec en toutes lettres a dévoilé sa programmation pour l'événement qui se tiendra du 15 au 25 octobre. Le projet « Ceci n’est pas une pub » sera bien visible dans sept quartiers de la ville de Québec. Ainsi on pourra découvrir des affiches, des banderoles, des capsules audio en plus d'expositions de textes et de bandes dessinées dans les rues des secteurs Limoilou, Montcalm, Sillery, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Roch, Saint-Sauveur et le Vieux-Québec.

De plus, La caravane, composée de neuf artistes de différentes disciplines ira visiter des cours intérieures de coopératives d’habitation ainsi que de centres d’hébergement. En raison des mesures de santé publique, ces activités ne seront pas annoncées à l’avance. Certains rendez-vous seront proposés sur le web, dont un spectacle-lecture de David Goudreault, le jeudi 22 octobre à 20 h, qui met en vedette son roman, Ta mort à moi.

Également, 200 poètes de 20 pays donneront vie à La grande traversée poétique, du 23 au 25 octobre sur la page Facebook du festival Québec en toutes lettres.

Valérie Cloutier