Incident raciste: un garçon noir blessé lors d'une agression

Une mère de la Canton de Russell affirme qu'elle ne se sent plus en sécurité dans sa communauté après que son fils de 10 ans, qui est noir, a été violemment agressé par deux garçons blancs en après-midi le mardi 22 septembre.

Mon fils est traumatisé ... Il ne dort pas , a déclaré la mère. Il continue de revivre le moment où ce garçon lui a cassé le bras .

La mère, que Radio-Canada n'identifie pas pour protéger la vie privée du jeune garçon impliqué, a confirmé dans une entrevue des informations concernant l'incident qui se trouvent sur les médias sociaux.

Dans un de ces messages, il est écrit que son fils faisait du vélo avec un ami dans le village de l'est de l'Ontario lorsqu'ils ont croisé deux garçons blancs de leur âge .

L’un d’eux a appelé à plusieurs reprises le garçon par le mot commençant par n selon un des messages sur les médias sociaux.

Quand l'ami du garçon noir a dit aux autres d'arrêter, les garçons blancs ont attaqué le garçon noir. L'un d'eux l'a frappé à la jambe avec un scooter tandis que l'autre a sauté sur son bras, le cassant à deux endroits, indique un des messages.

Je veux en parler parce que je veux ouvrir les yeux de la communauté sur le fait que ces choses se produisent , a déclaré la mère du garçon.

Bouleversée par la réponse de la police

La mère est également frustrée contre la Police provinciale de l'Ontario ( PPOPolice provinciale de l'Ontario ) pour la façon qu’ils ont traité ce qu'elle qualifie de crime haineux .

Elle a déclaré que la police avait tardé à répondre à l'incident et que lorsqu'un policier a appelé, quatre heures après qu'elle ait appelé la police pour la première fois, le premier policier à qui elle a parlé était condescendant .

L’officier en question lui a dit que la violente altercation était consensuelle et que ce n'est pas un crime d'appeler quelqu'un par le « mot commençant par n » , selon le message publié sur Instagram.

Le porte-parole de la PPOPolice provinciale de l'Ontario , Bill Dickson, a confirmé que la police avait répondu à ce qu'il a appelé une bagarre entre deux groupes de jeunes.

Le porte-parole de la Police provinciale de l'Ontario, Bill Dickson. Photo : Radio-Canada

Nous sommes conscients que l'incident aurait commencé par une insulte raciale, mais nous ne pouvons pas spéculer sur plusieurs autres détails. Bill Dickson, Police provinciale de l'Ontario

Même si une enquête est en cours, M. Dickson a déclaré qu'aucune personne impliquée ne ferait face à des accusations parce que la loi canadienne empêche la poursuite d'enfants de moins de 12 ans.

L'agent Dickson a déclaré que la police avait contacté les deux familles et qu'ils avaient accepté d'engager des services de soutien communautaire pour essayer de travailler avec les familles, en particulier les enfants, pour les éduquer sur ce qui a déraillé lors de l’incident et comment faire en sorte qu'une telle situation ne se reproduise plus.

La mère a dit à CBC qu'elle n'avait pas entendu parler de la police depuis la nuit de l'incident et qu'elle n'avait été contactée par aucun de ces services.

L’agent Dickson n’a pas voulu commenter le comportement individuel de l'agent intervenant.

Le racisme systémique à l'œuvre

Robin Browne, de l'organisation de défense 613-819 Black Hub, soutient la famille du garçon blessé depuis l'incident.

M. Browne a déclaré qu'il a contacté au nom de la famille la direction du poste de la PPOPolice provinciale de l'Ontario de Russell et le directeur de l'école des assaillants présumés, pour demander des réunions en face à face, mais qu'ils ont tardé à répondre.

M. Browne a déclaré que la famille, ainsi que son organisme, demande à la police d'enquêter sur l'agent qui a répondu à la plainte, que la PPOPolice provinciale de l'Ontario prenne des mesures pour éradiquer le racisme systémique dans ses rangs et que l'école punisse les garçons pour leur utilisation de langage raciste et de violence.

L'incident en combinaison avec la réponse ou le manque de réponse [...] semble indiquer que le racisme, en particulier le racisme anti-Noirs, est bien présent à Russell. Robin Browne, 613-819 Black Hub

La question du racisme à Russell a été soulevée récemment lorsque le conseil municipal a décidé de renoncer à son d'origine et celui de son fondateur, Peter Russell, après qu'une pétition ait souligné ses liens historiques avec l'esclavage.

La communauté envisage maintenant de changer de nom.

Le maire de Russell, Pierre Leroux, a déclaré à CBC qu'il avait contacté la famille après avoir vu la publication sur les réseaux sociaux.

Pour un endroit considéré comme l'un des meilleurs endroits où vivre au Canada, cela ne reflète en rien qui nous sommes , a déclaré le maire Leroux.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Lettre publié par le maire de Russell, le 29 septembre 2020. Photo : Facebook/Pierre Leroux

Quant à la famille du garçon blessé, la mère a dit qu'elle prévoit déménager.

Je suis venue ici en pensant que ce serait un excellent endroit pour grandir , a-t-elle déclaré. [Mais] sortir d'ici est une priorité ... Je ne me sens absolument pas en sécurité ici.

