La Colombie-Britannique prête à accueillir des réfugiés de nouveau

Seulement trois réfugiés sont arrivés dans la province entre le mois d’avril et de juin, alors qu’ils étaient 202 à la même période l'an dernier, selon Statistique Canada.

L'ensemble du système a dû s'adapter , reconnaît le directeur de l’ ISSISS , Chris Friesen.

L’Organisation internationale pour les migrations (IOM), qui livre des documents de voyages aux personnes réfugiées, a repris ses activités au mois d’août, permettant aux organismes internationaux de reprendre également leurs activités, explique-t-il.

Nouveaux protocoles

De nouveaux protocoles nationaux ont été établis en raison de la pandémie. Les nouveaux arrivants doivent être testés pour la COVID-19, porter de l’équipement de protection individuelle lors de voyages et se placer en quarantaine obligatoire pendant 14 jours à leur arrivée au Canada.

En Colombie-Britannique, ces deux semaines sont passées au centre d'accueil de l’ ISSISS .

Ils sont très reconnaissants et prêts à adhérer aux lignes directrices canadiennes en matière de quarantaine et de santé publique , soutient Chris Friesen.

Chaque famille reçoit un téléphone cellulaire, des masques réutilisables et des repas.

Une fois l’isolement terminé, le personnel les aide à trouver un logement permanent.

Bien que le processus soit plus laborieux en temps de pandémie, la diminution du nombre de voyageurs dans la région métropolitaine de Vancouver a un aspect positif, selon M. Friesen : Nous sommes en mesure de trouver plus de logements accessibles qu'il y a un an.

Objectif difficile à atteindre

Les trois personnes qui se sont réfugiées en Colombie-Britannique pendant l'été venaient d'Amérique latine et ont transité par le Mexique.

Les restrictions des gouvernements étrangers rendent encore pratiquement impossible le déplacement de personnes provenant d'Afrique de l'Est, d'Inde et de certaines parties du Moyen-Orient.

En 2017, le gouvernement fédéral s'est fixé comme objectif d'admettre près d'un million d'immigrants au cours des trois prochaines années, dont 340 000 en 2020.

Chris Friesen est convaincu que cet objectif ne sera pas atteint.

Avec les informations de CBC