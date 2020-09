La Première Nation Stoney Nakoda rebaptise un sommet des Rocheuses au nom controversé

Una Wesley, de la Première Nation, raconte que la première fois qu’elle a entendu cette appellation, cela lui a rappelé son enfance dans les pensionnats autochtones. J’ai grandi dans les pensionnats autochtones et la discrimination. Nous sommes en 2020 et les femmes devraient être honorées , souligne-t-elle.

Depuis les années 1920, le sommet est connu sous le nom de Squaw’s Tit ou le sein de la squaw. Le terme squaw signifie simplement femme dans la langue anichinabée, mais le mot est utilisé comme une appellation dégradante des femmes autochtones.

La Première Nation a plutôt choisi le nom Bald Eagle Peak , que l’on pourrait traduire par le pic de l'aigle à tête blanche, un nom que ses ancêtres utilisaient déjà pour désigner ce lieu.

Una Wesley explique que ce nom rend hommage également aux femmes de la Première Nation qui sont connues pour être des guerrières et des guérisseuses. Elles étaient chéries, aimées et traitées gentiment, dit-elle. Je veux que la jeune génération connaisse l’histoire de notre peuple. Cela nous donnera plus de force et plus de courage pour être fiers de qui nous sommes.

L'ancien nom est blessant pour de nombreuses tribus à travers le Canada, particulièrement les femmes autochtones , confirme Buddy Wesley, un autre ancien de la Première Nation. Selon lui, ce nouveau nom marque une étape importante vers la réconciliation.

Cette montagne est vraiment sacrée pour nous. Buddy Wesley, de la Première Nation Stoney Nakoda

La Première Nation travaille désormais à faire reconnaître la nouvelle appellation par le Programme albertain des noms géographiques.

Le maire de Canmore, John Borrowman, a déclaré qu’il était important que la province donne un nom officiel au lieu. Cela fait des décennies qu’il est connu à travers un nom officieux qui est à la fois raciste et misogyne. C’est tellement gênant et mauvais pour notre société et notre culture de perpétuer cela. Nous remercions la Première Nation Stoney Nakoda de proposer un nom approprié pour le sommet, un nom qui reconnaît et célèbre la longue histoire des peuples autochtones ici.

Depuis 2014 déjà, deux avocates albertaines travaillent avec la Première Nation et la province pour donner un nom autochtone à ce sommet des Rocheuses.

Avec les informations de CBC