Veillée à la mémoire d'une jeune mère morte dans un accident à Winnipeg

Son fils de neuf mois, qui était aussi sur la banquette arrière, est toujours hospitalisé dans un état critique. Son conjoint et sa belle-fille qui étaient aussi dans la voiture ont été hospitalisés avec des blessures sérieuses.

La mère de la victime, Candy Volk, a invité les personnes réunies mardi soir à célébrer la vie de Jennifer Dethmers et à mettre de côté la colère.

Des centaines de personnes se sont rendues à proximité du lieu de l’accident mortel pour célébrer la vie de Jennifer Dethmers. Photo : Radio-Canada / Trevor Brine

Ne vous attardez pas à la haine , a exhorté Candy Volk, émotive, à la centaine de personnes rassemblées.

Ce soir, nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Nous ne sommes pas ici pour la vengeance et la haine. Candy Volk, mère de la victime

Jennifer Dethmers avait le souci de sa communauté et aimait les gens, rappelle sa mère. Elle a organisé et participé à de nombreux événements et marches en l'honneur de jeunes qui sont morts bien trop tôt, dit-ellle. Mais, jamais je n'ai pensé que nous ferions ça pour elle.

Elle était une personne acharnée, elle aimait intensément et elle protégeait farouchement. C'était une vraie maman ourse. Candy Volk, mère de la victime

Candy Volk a réussi à faire sourire la foule endeuillée en mentionnant que si sa fille avait été présente [mardi] soir, elle aurait ordonné aux gens de respecter une distanciation physique les uns entre les autres.

Des photos de la vie de Jennifer Dethmers ont été présentées lors de la veillée pour honorer la jeune mère morte samedi à l'âge de 30 ans. Photo : Radio-Canada / Trevor Brine

Mme Volk souhaite que les gens se souviennent de la vie qu'a menée sa fille et non pas de la manière dont elle est morte.

S’il y a un souvenir que j'aimerais que les gens conservent de cette soirée, ce serait de passer du temps avec vos proches, peu importe à quel point vous êtes occupés. C’est ce qu'elle [Jenny] faisait.

Le conducteur de 43 ans à l'origine de l'accident mortel fait face à de multiples accusations, dont celle de conduite dangereuse causant la mort.

Avec les informations d’Ian Froese