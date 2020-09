Un octogénaire disparu à Sherbrooke

L'homme a quitté sa résidence de la rue Saint-François Nord à Sherbrooke mardi vers 13 h. Il n’a pas été revu depuis.

Selon le SPS, l’homme pourrait se trouver à proximité de la résidence puisqu’il a de la difficulté à se déplacer. Il marche d’ailleurs avec une canne.

L'homme a une faible capacité physique, il a de la difficulté à marcher et des troubles cognitifs. On a des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. Les recherches vont se poursuivre du côté du marais Saint-François, notamment. Les enquêteurs, les policiers et le poste de commandement sont sur place , a précisé le porte-parole du SPS, Martin Carrier.

Au moment de sa disparition, l’homme portait une casquette, un pantalon noir et une chemise à manches longues rayée bleue.

Il mesure 5 pieds 10 pouces, pèse environ 155 livres, a une barbe blanche et parle français.

Le SPS demande à la population de porter une attention particulière dans le secteur de la piste cyclable du boul. Saint-François.