La cofondatrice de Black Lives Matter Patrisse Cullors à la conférence C2 en ligne

L’autrice et cofondatrice du mouvement Black Lives Matter Patrisse Cullors lancera la conférence C2 Montréal, qui se déroulera en ligne à partir du 19 octobre. Les actrices et militantes Jane Fonda et Jameela Jamil  (Nouvelle fenêtre) ainsi que l’auteur Malcolm Gladwell et la championne de sports électroniques Stéphanie Harvey donneront également des conférences.

D’ordinaire, la conférence internationale C2 Montréal se déroule au printemps. Pandémie de COVID-19 oblige, elle se tiendra en ligne du 19 au 30 octobre et aura pour thème la résilience.

Au programme, 40 conférences et activités interactives, dont certaines seront proposées gratuitement.

C2 en ligne réunira 45 conférenciers et conférencières parmi lesquelles se trouve Patrisse Cullors, qui a cofondé le mouvement Black Lives Matter en 2013. Cette militante contre les discriminations raciales et artiste américaine a également écrit When They Call You a Terrorist: A Black Lives Matter Memoir, qui a eu du succès en librairies.

Les personnes assistant à C2 en ligne pourront aussi écouter l’actrice octogénaire Jane Fonda, dont l’activisme contre l’inaction climatique lui a valu d’être arrêtée par la police l’an dernier.

Jane Fonda, arrêtée pour la quatrième fois en un mois en novembre 2019 en protestant contre l'inaction des gouvernements sur les changements climatiques. Photo : afp via getty images / MANDEL NGAN

Connue pour avoir joué dans la série The Good Place, l’actrice, animatrice de télévision et autrice britannique Jameela Jamil sera également de l’événement. Elle a lancé la plateforme I Weigh en 2018 afin de mobiliser autour de questions comme la santé mentale, le changement climatique ou encore les droits des minorités.

La Montréalaise Stéphanie Harvey, qui est quintuple championne du monde de jeu vidéo, et le canado-britannique Malcolm Gladwell, à qui l’on doit notamment le livre Le point de bascule et Les prodiges, participeront aussi à C2 en ligne.