Une veillée aux chandelles à Sherbrooke pour Joyce Echaquan, morte à Joliette

Elle a été traitée de façon inhumaine , lance d’emblée Miguel Coocoo, lui-même issu de la communauté atikamekw de Wemotaci. Le jeune homme était présent à la veillée aux chandelles avec sa compagne Tammy Papatie et leurs enfants. C’est troublant , poursuit-il.

Pour lui, ce qui est arrivé à Joyce Echaquan n’est pas un cas isolé.

Miguel Coocoo dit qu’il est en colère. Il est en colère par rapport à ce qui est arrivé à Joyce Echaquan, à l’hôpital de Joliette, mais aussi par rapport à la situation des Autochtones au pays. Pour lui, la mort de Joyce Echaquan mérite clairement d’être dénoncée.

Avec leurs gestes, ces infirmières n’ont clairement pas respecté leur code de déontologie en tenant des propos discriminatoires envers leur patiente. Des propos qui sont condamnables par la Charte des droits et libertés , lance-t-il.

L’étudiant en droit à l’Université de Sherbrooke dit avoir peur pour sa femme et ses enfants quotidiennement. Si les choses ne changent pas, [mes enfants] vont eux aussi devoir subir des gestes discriminatoires , dit-il.

Tammy Papatie, la conjointe de Miguel Coocoo, souligne pour sa part que la mort de Joyce Echaquan était traumatisante .

En tant que femme autochtone, on a peur pour nous autres. On a peur d’aller consulter. On s’en va à l’hôpital, où on est censées être soignées, mais [pour Joyce Echaquan], ce n’est pas ce qui s’est passé. Elle est morte.

Tammy Papatie