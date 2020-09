Des cartes-cadeaux pour inciter médecins et employés de CHSLD à se faire dépister

Sont concernés : les médecins, infirmières et préposés, mais aussi les aides de service, les employés chargés de l'entretien, de la sécurité, de la salubrité, de l'alimentation et même les bénévoles.

Dans sa note, le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux se dit conscient de la fatigue générale des équipes et du relâchement que nous avons connu dans la communauté , mais rappelle qu'ils ont le devoir de protéger [les] résidents .

Le CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal et ses 11 CHSLD a été un des territoires les plus touchés par la première vague.

Depuis le 7 juillet, les CHSLD du Grand Montréal sont tenus de dépister chaque semaine le personnel en contact étroit avec la clientèle. Les employés d'agences doivent aussi être testés de façon hebdomadaire.

La directive du ministère de la Santé ne serait pas nécessairement suivie avec assiduité sur le terrain.

Le test de dépistage par le nez n'est pas très agréable, rappelle le CIUSSS, en réponse aux questions de Radio-Canada, et les travailleurs de la santé doivent s'y soumettre régulièrement depuis ce printemps.

C'est très sollicitant pour notre personnel de se faire dépister chaque semaine et on tient à reconnaître leurs efforts et à les encourager à maintenir les bons réflexes avec des moyens créatifs et agréables.

Marie-Hélène Giguère, porte-parole du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal