COVID-19 : Investissement Québec plonge dans le rouge

Pendant les 11 premiers mois et demi, nous étions sur une lancée, a souligné le président-directeur général du bras financier de l'État québécois, Guy LeBlanc, mardi, au cours d'une conférence téléphonique. Malheureusement, l'exercice s'est terminé alors que les marchés étaient [dans un] creux à cause de la crise.

Au terme de l'exercice 2018-2019, IQInvestissement Québec avait dégagé un résultat net de 300 millions de dollars, alors que son rendement ajusté des capitaux propres s'était établi à 8,8 %.

N'eût été la propagation du nouveau coronavirus, IQInvestissement Québec aurait une fois de plus généré des profits, a-t-il affirmé, en se félicitant des réalisations de la société d'État dans le cadre d'une année marquée par un élargissement de son mandat – notamment afin d'attirer davantage d'investissements étrangers et stimuler les exportations à l'international.

Cette vague de changements a également provoqué un remaniement au sein de la haute direction d' IQInvestissement Québec , ce qui s'est traduit par le départ d'un premier vice-président, Paul Buron, en janvier. Celui-ci a pu empocher au passage une indemnité de départ d'environ 425 000 $, ce qui a fait passer sa paye globale à 815 247 $.

Les résultats de l'exercice 2019-2020 ont essentiellement été plombés par une hausse significative des dotations aux pertes de crédit, qui ont presque triplé pour s'établir à 267 millions de dollars, une réévaluation à la baisse de la valeur de plusieurs placements et des pertes enregistrées par des entreprises associées.

Je ne suis pas un prophète et je ne peux pas dire où nous serons au 31 mars 2021, a dit M. LeBlanc, bien conscient qu'une deuxième vague d'infection à la COVID-19 pouvait changer la donne. En date d'aujourd'hui, nous avons récupéré la plupart des baisses de valeur [comptabilisées au 31 mars].

IQ Investissement Québec a fait remarquer que sur trois ans, son rendement se maintenait à 3 %, en adéquation avec la cible gouvernementale.

L'an dernier, le bras financier du gouvernement a souligné avoir réalisé 1549 interventions financières pour des projets dont la valeur totalisait 6,4 milliards de dollars. Cela est un peu moins que les 1850 interventions pour des projets de 6,9 milliards de dollars de l'exercice 2018-2019, mais M. LeBlanc ne s'en est pas formalisé.

Ce que l'on cherche à faire, ce n'est pas nécessairement le plus de projets, mais les plus pertinents et les plus porteurs.

Guy LeBlanc, le PDG d'Investissement Québec