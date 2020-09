Gaspé vibre pour Cédric Paquette et sa victoire de la Coupe Stanley

Le hockeyeur de 27 ans s’est montré fort utile lors de ce sixième match décisif en remportant une mise au jeu crucial en zone défensive et en obtenant, un peu plus tard, une passe sur le deuxième et dernier but.

À des milliers de kilomètres d'Edmonton où se tenait la finale, sa famille a suivi de près le match qui l’a mené à soulever la coupe Stanley.

Quand le match s'est terminé, j'ai perdu le contrôle, admet en riant la mère de Cédric Paquette. J'ai hurlé dans la maison, j'ai flashé mes lumières, je ne sais pas combien de fois, c'est indescriptible! Je suis tellement heureuse pour lui , raconte Francine Samuel, qui peine encore à réaliser ce que son fils a accompli.

On est encore plus fières de lui de voir qu'il fait partie de l'équipe. Il est là, il joue, ils ont confiance en lui et on est vraiment fières de lui pour tout ce qu'il a accompli. Isabelle B. Paquette, sœur de Cédric Paquette

La mère et la soeur de Cédric Paquette ont encore peine à réaliser l'exploit de leur hockeyeur préféré. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

À Rivière-au-Renard, un ami d’enfance de Cédric Paquette, Gabriel Dupuis, n’a pas non plus lésiné sur les célébrations.

Pour lui, la réussite de son vieil ami est comme un rêve qui se réalise.

C'est comme si j'avais été à côté de lui! J'étais aussi fou que lui, s'exclame-t-il. J'ai peut-être réveillé ma femme et mes enfants, mais ça en valait la peine!

Gabriel Grenier est un ami d'enfance de Cédric Paquette. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Éthique et détermination

Cédric Paquette a grandi à Saint-Majorique, un quartier de Gaspé, puis à Rivière-au-Renard, où il a fait son hockey mineur.

Passant du bantam A, en Gaspésie, au midget AAA, chez les Albatros de Rivière-du-Loup, Cédric Paquette n’avait pas le profil type d’un futur récipiendaire de la Coupe Stanley.

Ça n'a pas été un parcours très facile pour Cédric , observe le directeur opérationnel des Albatros de Rivière-du-Loup, Christian Caron. Même dans la Ligue nationale, un choix de 4e ronde. Habituellement, les choix de 4e ronde, c'est rare qu'ils réussissent à percer et qu'ils réussissent à durer dans cette ligue-là.

Amis comme entraîneurs du Gaspésien s’entendent tous pour dire que c’est un mélange d’éthique de travail et de force de caractère qui l’a mené jusqu'aux ligues majeures.

C'est un gars qui a du caractère et qui ne lâche pas facilement. En étant sur un 4e trio avec une équipe aussi forte et de garder son poste après tant d'années, il a dû montrer beaucoup de caractère , estime Gabriel Dupuis.

Cédric Paquette a été un choix de 4e ronde du Lightning de Tampa Bay, en 2012. Ici, on le voit après un but lors d'un match contre les Red Wings de Detroit en 2016 (archives) Photo : Getty Images / Mike Carlson

Le parcours unique de Cédric Paquette est déjà une source d'inspiration dans la population de Gaspé.

La Ville a nommé un centre des loisirs en son honneur en 2015.

Jouer dans la Ligue nationale, ce n'est pas offert à tout le monde, mais lui, en plus, il a réussi à soulever la grosse coupe, bien ça montre que c'est possible, qu'il ne faut pas lâcher. En persévérant, en travaillant, tout est possible , soutient sa sœur.

Un défilé en l’honneur de Cédric Paquette a eu lieu dans les rues de Gaspé mardi soir.

D'après un reportage de Martin Toulgoat