Ouverture d’une maison patrimoniale acadienne à Dieppe

C'est au cours de cette année que Joseph Doiron, écrivain, juge de paix et agriculteur acadien prospère, a bâti cette maison.

Voici l'une des seules photos connues de Joseph Doiron, écrivain, juge de paix et agriculteur acadien. Photo : CBC / Kate Letterick

La demeure a également été l’une des premières écoles acadiennes de la région, en plus d’un lieu de rencontre pour la communauté.

Pauline Cormier, gestionnaire au service de la culture, loisirs et vie communautaire de Dieppe, raconte que la ville a acquis la maison après des discussions avec les descendants de Joseph Doiron.

La maison est restée dans la famille pendant des siècles, mais il y avait un intérêt de la part d’un promoteur qui voulait la démolir pour faire place à un immeuble d’habitation.

Dieppe a alors effectué une étude de faisabilité et la décision a été prise de restaurer la maison.

Un certain nombre d'artefacts originaux sont exposés dans la salle de réunion à l'intérieur de la maison Doiron. Photo : CBC / Kate Letterick

Pauline Cormier affirme que des mesures minutieuses ont été prises pour retirer les équipements modernes et préserver autant que possible l’histoire de la maison.

Nous avons gardé tout ce que nous pouvions garder. Les murs sont tous originaux, le sol, l’architecture, les boiseries autour des portes et tout le reste , a-t-elle souligné.

Tout est vraiment comme avant au 19e siècle, c’est ce que nous voulions.

En cours de route, quelques surprises sont survenues, notamment la découverte du foyer en maçonnerie d’origine.

C’est à ce jour la seule maison acadienne connue qui en possède encore un.

Une expérience interactive

Il a ensuite fallu des mois de recherche, d’entretiens et de préparation pour déterminer quel type d’expérience la maison Doiron offrirait aux visiteurs.

Le directeur artistique, André Roy, dit qu’il voulait éviter à tout prix l’expérience d’un musée traditionnel. Les cordes autour de vieux meubles, très peu pour lui : il voulait plutôt proposer une expérience interactive.

Les visiteurs de la maison Doiron auront donc des tablettes numériques, et une jeune Acadienne nommée Marie sera leur guide à travers les dix pièces de la maison.

Elle cherche son chapelet, donc nous demandons au public ici présent avec la tablette numérique de trouver le chapelet qui se trouve dans la maison , explique André Roy.

André Roy, le directeur artistique espère que les gens apprécieront la visite interactive, qui guide les visiteurs à travers la maison. Photo : CBC / Kate Letterick

Le chapelet est bel et bien caché dans la maison, et les visiteurs pourront tenter de le trouver.

Diverses technologies ont été utilisées pour le projet, notamment une carte qui superpose la ville de Dieppe en 1841 et en 2020.

André Roy pense que ce mélange entre l’ancien et le nouveau aidera les visiteurs à apprécier la vie de Joseph Doiron.

Les gens, quand ils entreront, verront comment il vivait à l’époque, c’est donc une belle touche , dit le directeur artistique.

Un premier mariage dans la maison Doiron

Pauline Cormier explique que Dieppe a également acheté un terrain à côté de la maison, lequel sera relié par un sentier à proximité. Il est prévu de louer une salle de réunion et d’ouvrir un café au sous-sol, qui abritait autrefois une école à classe unique.

La grange, qui est attenante à la maison, sera offerte pour l’organisation d’événements, tels que des dîners-théâtre ou des mariages.

Elle sera d’ailleurs utilisée pour le mariage du dernier propriétaire de la maison, Jean-Guy Léger, descendant de Joseph Doiron. Ce dernier et sa petite amie se marieront en octobre 2020.

Ils viennent de réaliser qu’ils se marient le même jour que leurs parents, 75 ans plus tard , a raconté Pauline Cormier. Il se marie même avec la bague de son père, je trouve cela très unique et très mignon.

Pauline Cormier, gestionnaire au service de la culture, loisirs et vie communautaire de la Ville de Dieppe. Photo : CBC / Kate Letterick

Patrimoine canadien et la province du Nouveau-Brunswick ont contribué au financement de ce projet de 2 millions de dollars. L’installation sera ouverte tout au long de l’année.

Les visites auront lieu les samedis et dimanches entre midi et 17 h, avec un maximum de six personnes par visite d’une heure. Les réservations doivent être faites à l’avance.

Pauline Cormier confie s’être investie corps et âme dans ce projet, et avoir très hâte qu’il soit dévoilé au public.

Nous ne pouvons pas croire que nous allons enfin pouvoir ouvrir cette maison ! , dit celle qui y travaille depuis cinq ans.