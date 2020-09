La poursuite de René Bellemarre pour atteinte à la réputation loin d’être terminée

Lundi et mardi, l’ex-entraîneur d’haltérophilie lasarrois René Bellemarre et l’entraîneur d’haltérophilie au club Héraclès de Rouyn Noranda Mario Robitaille ont présenté leur preuve lors du procès en diffamation intenté par M. Bellemarre, une procédure qui prend beaucoup plus de temps que prévu.