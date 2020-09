Le CISSS de la Côte-Nord explique pourquoi la région est passée au jaune

Le médecin-conseil en santé publique Richard Fachehoun a indiqué que trois groupes d'indicateurs ont été utilisés pour déterminer le niveau d'alerte de la région : le nombre de cas enregistrés, le contrôle de la transmission du virus et la capacité du système de soins à accueillir les malades.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux a rappelé que 23 nouveaux cas d'infection à COVID-19 ont été détectés dans la région depuis le début septembre. La Côte-Nord ne compte plus que trois cas actifs de la maladie, deux dans Manicouagan, et un dans Sept-Rivières. Une de ces personnes est toujours hospitalisée.

Il y a eu quelques mouvements au niveau de nos indicateurs, et la meilleure approche, c’est qu’on aille dans le palier jaune , résume le docteur Fachehoun.

Dr Richard Fachehoun est médecin-conseil en santé publique au CISSS de la Côte-Nord (archives). Photo : Radio-Canada / Marlène Joseph-Blais

Le manque de main-d'œuvre et les capacités limitées du système de santé de la Côte-Nord sont aussi prises en compte.

On a des enjeux de ressources humaines, ajoute Dr. Fachehoun, ce qui fait que si la COVID s'installe sur la Côte-Nord, on aura de la difficulté à prendre en charge les cas et également à assumer les soins pour le reste de la population , jugement le médecin-conseil en santé publique.

Le fait que les régions voisines comme la Capitale-Nationale, et celles de l'autre côté du fleuve, le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, connaissent d'importantes hausses des cas est un de facteur qui justifie également la décision.

Il y a la transmission qui est beaucoup plus importante dans les régions qui nous entourent. On parle de Québec, on parle de la Gaspésie, on parle du Bas-Saint-Laurent. On a beaucoup de citoyens qui vont à Québec, qui vont à Montréal et autres. Donc, ces gens-là peuvent revenir en tout temps et il se pourrait qu'il y ait de la transmission , a ajouté le docteur Fachehoun.

Il a indiqué qu’il sera difficile de prévoir un retour au palier vert si la contagion se poursuit dans les régions avoisinantes.