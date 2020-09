Premier face à face entre Trump et Biden

Le président Donald Trump et son adversaire démocrate, Joe Biden, croiseront le fer pour la première fois ce soir. Et les échanges entre les deux septuagénaires s'annoncent musclés.

Fort attendu, ce premier débat, qui se déroule à Cleveland, en Ohio, sera animé par Chris Wallace, un chef d'antenne de Fox News qu'a souvent critiqué Donald Trump.

Même si M. Trump, 74 ans, et M. Biden, 77 ans, s'apprêtent à se retrouver dans l’arène pour la première fois, ils ont laissé tomber les gants depuis longtemps.

D’une durée de 90 minutes, sans pause, la joute oratoire sera composée de segments de 15 minutes articulés autour de six thèmes : le bilan du président Trump et celui de l'ex-vice-président Joe Biden, la COVID-19, l'économie, la question raciale et la violence dans nos villes , la Cour suprême et l'intégrité de l'élection.

L'enquête explosive du New York Times sur la situation fiscale de Donald Trump, publiée il y a deux jours, s'est aussi invitée dans le débat. Le quotidien a révélé que le républicain, seul candidat à la présidence à ne pas avoir rendues publiques ses déclarations de revenus en quatre décennies, n'avait versé au fisc que 750 dollars américains en 2016 et la même somme en 2017. Selon l'article du New York Times, il n'a en outre rien versé au cours de 10 des 15 années précédant son accession à la Maison-Blanche.

La Maison-Blanche a nié ces révélations.

Quelques heures avant le débat, Joe Biden a pour sa part rendu publiques ses déclarations de revenus de 2019. Lui et sa femme ont payé près de 300 000 dollars américains d'impôts.

Le camp Trump crie faussement à la tricherie

Le président Trump insiste depuis des mois sur le supposé déclin cognitif de Joe Biden qui le rend, affirme-t-il, inapte à devenir président.

Après avoir involontairement diminué les attentes envers l'ancien vice-président, la campagne de réélection de Donald Trump a passé les dernières semaines à l'accuser, sans preuves, de tricherie.

Depuis quelques semaines, Donald Trump affirme que son adversaire démocrate prend des drogues pour améliorer ses performances. Comme il l'avait fait avant son dernier duel avec Hillary Clinton, il a même réclamé que son adversaire et lui se soumettent à un test de dépistage avant le débat.

Pendant la journée, le camp Trump a de plus repris une théorie du complot circulant sur des sites de droite selon laquelle Joe Biden avait refusé une inspection auriculaire parce qu'il entendait recourir à une oreillette grâce à laquelle il se ferait souffler les réponses.

Au cours des derniers jours, le président Trump a déclaré que le débat serait injuste , affirmant, sur les ondes de la radio de Fox News, que Chris Wallace lui réserverait les questions les plus difficiles et poserait à son rival démocrate des questions plus faciles.