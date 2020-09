Des parents se plaignent des protocoles stricts dans les écoles liés aux symptômes

Mais selon de nombreux parents d’élèves, les systèmes scolaires pêchent par excès de prudence, ce qui interrompt l’éducation des jeunes élèves sans offrir de solutions durables aux parents.

Il ne doivent pas punir des enfants qui ont des allergies. Ou on va à l’école, ou on ne va pas à l'école , estime Oumou Sall, une mère de trois enfants qui sont inscrits dans des écoles du Conseil scolaire Viamonde.

Pour Oumou Sall, le gouvernement ontarien doit trouver une meilleure façon de protéger les écoles sans pour autant pénaliser tous les membres d'une famille où il existe un soupçon de maladie. Photo : Radio-Canada

Vendredi dernier, elle avait constaté que ses deux plus jeunes reniflaient, un des symptômes possibles de la COVID-19 que les écoles demandent aux parents de surveiller. Elle a signalé à leur établissement scolaire qu’elle allait les retirer des cours, même si selon la mère, il s’agit d’allergies saisonnières.

Mes enfants, ils ont de problèmes de respiration depuis la naissance. Ils sont allergiques à la poussière , indique Mme Sall.

Mais l’école lui a aussi demandé de retirer son aînée des cours pour que toute la famille se place en isolement préventif. Quand Mme Sall a demandé à inscrire ses enfants dans des cours en ligne, on lui aurait répondu qu’elle devait se placer sur une liste d’attente.

Ça n’a pas de sens. Si on envoie votre enfant à la maison, qu’il accède aux cours en ligne. Oumou Sall, mère de Scarborough

Depuis vendredi dernier, la famille Sall patiente ensemble à la maison, en attendant l’absence totale de tout symptôme chez tous les membres de la famille. Parce que ses deux plus jeunes ont des problèmes de respiration et d’allergies récurrents, Oumou Sall se demande combien de fois elle aura à répéter cette expérience.

On doit comprendre aussi les parents qui travaillent. Si on m'appelle tout le temps, ‘‘viens chercher ton enfant’’, qu'est ce que je vais faire ?

L’éducation des élèves isolés souffre

Le fils de 7 ans de Sandra Lefebvre est tombé malade la semaine dernière, quand il s’est endormi avec la fenêtre ouverte toute la nuit.

Mme Lefebvre l’a emmené faire un test de dépistage, mais en attendant un résultat, le jeune n’a pas suivi ses cours pendant trois jours. Mme Lefebvre a dû insister pour que l'école lui envoie des exercices qu’il pourrait faire indépendamment à la maison.

Sandra Lefebvre se demande ce qui se passera plus tard cet automne dans les écoles quand la grippe commencera à circuler plus largement. Photo : Avec l'autorisation de Sandra Lefebvre

Le problème, c’est que pour obtenir le résultat c'est trop long , estime la mère de famille.

À un moment donné il y aura plein d'enfants qui vont être scolarisés pendant un certain temps. J’ai vu des personnes ça a pris une semaine leur résultat, donc une semaine ou l'enfant finalement n’a pas le virus, mais il aura perdu une semaine d’école .

Qu’est-ce que ça va donner plus tard? Cet hiver on va avoir des gens qui vont s’être enfermés pendant 15 jours alors que ça pourrait être juste un grippe normale. Sandra Lefebvre, mère torontoise

Elle se demande pourquoi les tests de dépistage d’enfants symptomatiques ne se font pas à l’école.

Certaines écoles ont des infirmières, pourquoi ne pas le faire directement, si les parents sont d’accord ? se demande-t-elle.

Mme Lefebvre affirme que même si elle savait que son fils était malade parce qu’il avait dormi avec la fenêtre ouverte, elle voulait suivre les directives de son conseil scolaire en signalant le symptôme à l’école.

Mais l’expérience de prendre son fils attendre des heures pour un test de dépistage, avant de le garder à la maison sans éducation pendant plusieurs jours en attendant son résultat a été plutôt amère.

C’est trop, ça va trop loin , selon cette dernière, qui se demande si elle fera de même la prochaine fois.

Les enseignants ne sont pas épargnés

L'enseignante Carolle Rose est en isolement préventif chez elle en attendant les résultats de son test de dépistage. Photo : Avec l'autorisation de Carolle Rose

Carolle Rose enseigne à Rockland depuis plus de vingt ans. Sa deuxième journée de cours, elle avait déjà des élèves qui s'absentaient de sa salle de classe.

Aujourd’hui, elle se trouve elle-même en isolement préventif à la maison après avoir senti un mal de gorge la semaine dernière. Testée pour la COVID-19 en fin de semaine, elle attend son résultat.

Ça ne pourra pas durer longtemps comme ça , estime-t-elle.

Selon l’enseignante, si on a des symptômes et qu’on se fait tester, comme c'est là en ce moment, c'est nos jours de maladie qu’ils prennent .

Aujourd'hui je suis encore à la maison parce que je n'ai pas mon résultat, encore une journée maladie qu’on prend. Carolle Rose, enseignante à Rockland

Cette dernière se demande pourquoi les enseignants sont assujettis à des délais d’attente croissants pour obtenir leurs résultats de tests de dépistage, si les exigences en matière de santé à leur égard sont si hautes ?

Est-ce qu'on devrait avoir le privilège de savoir nos résultats plus vite? Je ne veux pas dire qu'on est spécial, mais… elle ne termine pas sa phrase, et hausse les épaules.

L’enseignante déplore aussi le manque d'uniformité entre les différents bureaux de santé publique de la région, qui ont tous des paramètres d'isolement différents. Par exemple, certains exigent que le ménage au complet d’une personne testée s’isole en attendant un résultat, alors que d'autres n’exigent que l’isolement de la personne testée.

La situation peut-elle continuer ainsi?

Depuis une semaine, le nombre de cas de COVID-19 dans les écoles ontariennes suit une tendance à la hausse.

Vendredi dernier, le nombre total de cas en milieu scolaire se chiffrait à 29, élèves et personnel confondus, et lundi, il se chiffrait à 36. Mardi matin, le chiffre a presque doublé : 64 nouveaux cas en milieu scolaire.

Selon l’éducatrice ottavienne Sophie Rose Pellerin, la situation n’est pas durable, sachant que les enseignants sont de plus en plus surchargés et à court de main d'œuvre.

Sophie Rose Pellerin enseigne pour la première année de sa carrière malgré la situation sanitaire historique. Photo : Avec l'autorisation de Sophie Rose Pellerin

C’est le double du travail pour les enseignants. On est plus épuisés, donc on tombe malade plus souvent , indique-t-elle.

Fraîchement diplômée, il s’agit de la première année de travail pour Mme Pellerin qui enseigne le français dans une école privée d’Ottawa. Elle rapporte que la situation est on-en-peut-plus difficile pour ses collègues qui ont des enfants.

J’ai beaucoup de collègues, si leur jeune est renvoyé de la garderie, eux autres ils ne peuvent pas enseigner en ligne , explique-t-elle.

Depuis la semaine dernière, elle est en isolement préventif et enseigne à distance, mais elle estime que l’éducation de ses élèves a souffert de par son absence.

Considérant qu'on est une école trilingue, on le remarque surtout dans les langues… Quand ça vient à entendre une langue et la pratiquer, ils peuvent le faire de la maison, mais ils ne peuvent pas partager et discuter , estime l'enseignante.

Au moment d'écrire ces lignes, ni le ministère de l’Éducation de l’Ontario ni le ministère de la Santé n’a répondu aux requêtes de Radio-Canada à ce sujet.