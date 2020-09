Dans la course à l’obésité, les grizzlis albertains ne font pas le poids

Quand vous tentez de prendre du poids, rien ne bat les protéines et le gras. Les ours albertains doivent cependant se rabattre sur les fruits en prévision des longs mois d’hiver. Peu probable donc, de les voir faire compétition aux ours américains qui deviennent chaque année les vedettes des médias sociaux en raison de leur prise de poids.

C’est peut-être la fête dont nous avons tous besoin en ce moment. Chaque automne, le Parc national Katmai, en Alaska, demande aux internautes de choisir leur ours préféré parmi une brochette bien grasse de grizzlis obèses. Ceux-ci ont passé les mois d’été à manger autant que possible avant de s'installer pour hiberner jusqu’au printemps.

Appelé Fat Bear Week, l’événement, qui a lieu du 30 septembre au 6 octobre, mettra en compétition des ours de la rivière Brooks au sud-ouest de l'Alaska où les saumons sont légions.

Certains ours de l’Alaska mangent du saumon à longueur d’année, explique la biologiste et spécialiste des ours Sarah Elmeligi. Ils prennent plusieurs livres par jour. C’est comme si c’était l’Action de grâce chaque jour pendant deux mois.

Les grizzlis albertains sont pourtant loin d’être paresseux. Ceux-ci se nourrissent de de différentes plantes, en particulier d’airelles rouges, connues en anglais comme les buffalo berries. À cela s’ajoutent des insectes et quelques proies occasionnelles. Le menu peut avoir l’air frugal, mais ce que les ours perdent en consistance, ils le regagnent en volume. À la fin de l’été et pendant l’automne, un grizzli peut consommer plus de 200 000 calories par jour.

Les deux plus gros ours du Parc national Banff : The Boss et Split Lip, pèsent chacun près de 272 kg (600 lbs).

The Boss (à gauche) et Split Lip (à droite) sont les deux plus gros ours connus des biologistes vivant dans le Parc national Banff. Photo : John E. Marriott/Amar Athwal

Sarah Elmeligi, de Canmore, prend beaucoup de plaisir à participer au Fat Bear Week. C’est un peu ridicule à quel point ils sont gros . Elle préférerait cependant que l’événement demeure une tradition américaine.

Je ne voudrais pas que tout le monde se précipite pour aller prendre des photos des ours , explique-t-elle.

Elle rappelle que la fin de l’été et le début de l’automne sont des périodes cruciales pour les ours qui tentent de manger autant que possible avant d’entrer en hibernation. Elle voudrait que tous leur donnent autant d’espace que possible pour ce faire en toute tranquilité.

Avec les informations de CBC