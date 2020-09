Procès de Matthew Raymond : présentation de photos de la scène de crime

Le caporal de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) Chris Kean, l'agent médico-légal principal, a déclaré au tribunal qu'il avait pris des photos détaillant la scène et les preuves recueillies.

Matthew Raymond, 50 ans, fait face à quatre chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Les victimes sont les civils Donnie Robichaud et Bobbie Lee Wright ainsi que les policiers Robb Costello et Sara Burns.

La défense a admis que l'accusé avait ouvert le feu sur les quatre victimes dans le stationnement d'un immeuble à logements, mais elle plaide qu'il doit être reconnu non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux.

La procureure de la Couronne a averti les familles des victimes de la nature choquante des photos.

Une photo de la Ford Fiesta montrant des impacts de balles sur les fenêtres et les portes. Photo : Cour du Banc de la Reine

Un certain nombre de photos montraient les corps de MM. Robichaud et Costello sur le trottoir, près d'une voiture Ford Fiesta, et celui de Mme Wright sur le siège passager du véhicule.

À la vue de certaines d'entre elles sur grand écran, des membres des familles ont essuyé des larmes.

La Cour a reçu de nombreuses photos des dommages causés à une Ford Fiesta argent appartenant à Bobbie Lee Wright, dont le corps a été retrouvé sur le siège passager avant. Photo : Cour du Banc de la Reine

Raymond quant à lui, a détourné le regard.

Des dizaines d'impacts de balles

Plus tôt, un autre agent médico-légal de la GRCGendarmerie royale du Canada , le caporal Francis Coutu, a projeté des images de balles qui ont endommagé des fenêtres et des murs de l'immeuble de logements.

Des photos de l'intérieur de l'appartement de l'accusé après son arrestation ont également été prises.

Une photo montrant la chambre de Matthew Raymond après l'arrestation. Photo : Cour du Banc de la Reine

La police a aussi trouvé plusieurs feuilles de cible sous le matelas de Raymond.

Le jury a reçu des photos de l'appartement de Matthew Raymond, dont ce carnet. Le caporal Chris Kean, de la GRC, a déclaré que la poussière rose provenait du gaz que la police avait jeté avant d'arrêter Raymond. Photo : Cour du Banc de la Reine

La défense a demandé au caporal Kean de décrire des photos montrant différentes annotations de Raymond.

Une photo de l'intérieur de l'armoire de cuisine de l'appartement 9, bâtiment A du 237, promenade Brookside, montre les dommages causés à un classeur de recettes. Photo : Cour du Banc de la Reine

Des photos des dommages causés à l'immeuble à logements ont aussi été prises en 2018. Trois appartements, en plus de celui de Raymond, ont été atteints par balles.

Des locataires de ces appartements ont été invités à la barre des témoins la semaine dernière.

Une photo de l'armoire de cuisine de l'appartement 9 du bâtiment A, au 237 promenade Brookside. Photo : Cour du Banc de la Reine

Le procès se poursuit mercredi.