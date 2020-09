Ottawa autorise la poursuite de la salmoniculture dans les îles Discovery

En 2012, dans son rapport sur le déclin des populations de saumon rouge du fleuve Fraser, la Commission d'enquête fédérale demandait l’interdiction de la salmoniculture en filet dans les eaux des îles Discovery, à moins d’être convaincue que cette pratique pose tout au plus un risque minime de préjudice grave pour la santé du saumon rouge du Fraser en migration.

Cette semaine, Pêches et Océans Canada a affirmé que le transfert des agents pathogènes des élevages de saumon de l’Atlantique présente un risque minimal pour l’abondance et la diversité des saumons rouges du fleuve Fraser en migration dans la région.

Par conséquent, le ministère fédéral autorise temporairement certaines piscicultures à rester ouvertes jusqu’en décembre.

Au cours des dernières années, Ottawa a constaté des déclins dans un certain nombre de stocks clés de saumon du Pacifique.

Des organisations environnementales telles que la société Living Oceans et la Watershed Watch Salmon Society s’insurgent. Elles regrettent notamment que le Ministère n’ait pas pris en compte dans sa recherche certains agents pathogènes comme le pou de mer.

Les critiques proviennent aussi de groupes autochtones. La semaine dernière, une centaine de Premières Nations ont lancé un appel à la fermeture de fermes d’élevage du saumon.

On se trompe en se détournant de la protection du saumon sauvage et de l’environnement, particulièrement dans ce cas, alors que nous savons que le saumon rouge est en déclin.

Ottawa indique qu’il procédera à des consultations avec les Premières Nations de la région.

Nous consulterons chaque Première Nation de la région des îles Discovery, pour que l’information et les points de vue qu'elles nous fourniront me permettent de décider si je dois ou non renouveler les permis de ces exploitations en décembre prochain et à l'avenir.

Bernadette Jordan, ministre des Pêches et des Océans du Canada