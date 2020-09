Une cérémonie officielle pour la Fête nationale chinoise à Queen's Park fait sourciller

Plusieurs cérémonies du genre, dont celle normalement prévue pour le Jour des Franco-Ontariens, ont été annulées en raison de la pandémie.

Une allocution du Consul général de Chine à Toronto Han Tao et une reddition de l'hymne officiel de la République populaire de Chine sont prévues pour cette cérémonie, qui doit durer une heure à l'extérieur du parlement ontarien.

Le directeur du Laboratoire sur la prévention des atrocités de masse numérique de l'Université Concordia, Kyle Matthews, a réagi sur Twitter en disant qu'il s'agissait selon lui d'une décision de mauvais goût, puisque la Chine a kidnappé et détient deux canadiens et c'est sans parler du génocide envers les Ouïgours .

Le président du caucus conservateur national, Tom Kmiec, a tweeté pour sa part qu'il faudrait plutôt hisser les drapeaux de nos alliés comme Taiwan ou Hong Kong en solidarité avec les militants pour la démocratie . Pourquoi une assemblée législative au Canada agirait comme un accessoire pour les communistes à Pékin? , a ajouté le député.

La directrice des communications de Doug Ford, Ivana Yelich, a fait savoir par courriel que l'Assemblée législative de l'Ontario a une politique du drapeau indépendante des partis politiques et du gouvernement .

Elle précise toutefois que ce n’est pas le moment approprié pour lever ce drapeau , et que ni le gouvernement de l’Ontario ni le caucus PC n'enverront un représentant à la cérémonie.

Plusieurs municipalités s'abstiendront

À Ottawa, le maire Watson a demandé que le drapeau de la Chine ne soit pas hissé à l’hôtel de ville, en solidarité avec les deux Canadiens détenus de façon arbitraire dans une prison chinoise , explique son porte-parole Mathieu Gravel.

Les villes de Toronto et de Markham ne prévoient pas non plus de cérémonie officielle ou de levée du drapeau chinois.