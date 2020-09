La mémoire est son carburant, la cuisine est son moteur : Michele Forgione discute des feux qui l’animent, ceux de la tradition culinaire italienne, l’envie de bien faire les choses et de laisser derrière un héritage durable. Le chef propriétaire du Impasto revient sur les souvenirs, beaux et tristes, qui l’ont marqué et qui influencent sa cuisine aujourd’hui.