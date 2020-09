Les secrets du pont Pierre-Laporte

Pour les 50 ans du pont Pierre-Laporte, Radio-Canada a obtenu un accès privilégié aux travaux d’entretien. Le lien routier d’un peu plus d’un kilomètre permet quotidiennement à plus de 120 000 automobilistes de la grande région de Québec de traverser les deux rives quotidiennement. Incursion dans un monstre de béton et d’acier.