Un fonds de 750 000 $ pour la relance économique du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le Fonds de Relance 02 est une initiative de Desjardins, Rio Tinto et des MRC de la région par l’entremise de Développement économique 02.

La reprise économique constitue un défi et nous avons tous un rôle à jouer pour le relever. C’est dans cet esprit que les secteurs public et privé se sont mobilisés pour aider nos PME. La relance, c’est ensemble et c’est maintenant , a mentionné André Paradis, préfet de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est et président de Développement économique 02.

Le dévoilement de ce fond est, pour la mairesse de Saguenay, Josée Néron, qui est également vice-présidente de Développement économique 02, un moyen de confirmer un appui aux commerçants touchés par la pandémie.

Il n’y a rien eu de facile avec la première vague et l’arrivée de la deuxième vague ne signifie pas que ce sera plus facile. Malgré tout, les dirigeants et les employés des entreprises du Saguenay-Lac-Saint-Jean ne se sont pas apitoyés sur leur sort et ne se sont pas laissé abattre. Josée Néron, mairesse de Saguenay

L'aide financière non remboursable couvrira 50 % des coûts découlant de la mise en place de mesures sanitaires, d'un virage numérique ou technologique ou de mandats d'accompagnement professionnel et aide technique.

L'initiative s'adresse aux entreprises de 100 employés et moins, dont les coopératives et les entreprises d’économie sociale. L'aide offerte se chiffre à entre 2500 $ et 15 000 $ pour chaque entreprise.

Les entreprises qui désirent bénéficier du Fonds de relance 02 ont jusqu’au 31 décembre pour compléter le formulaire disponible sur les sites Internet de la CIDAL, de Promotion Saguenay, du CLD Domaine-du-Roy et des MRC de Maria-Chapdelaine et du Fjord-du-Saguenay.