COVID-19 : le nombre de nouveaux cas atteint des sommets à Gatineau et Ottawa

Il s’agit d’un nombre record de cas déclarés en 24 h, depuis le début de la pandémie. Le nombre total de personnes qui ont contracté la maladie se chiffre maintenant à 4258 à Ottawa.

Dans l’est ontarien, le Bureau de santé de l’Est de l’Ontario (BSEO) fait état de 54 cas actifs.

Sur l’ensemble de l’Ontario, 554 nouveaux cas de COVID-19 ont été rapportés et Ottawa fait partie des villes où de nouvelles restrictions limiteront les visites dans les foyers de soins de longue durée.

En Outaouais, on enregistre également une des plus importantes hausses du nombre de cas de COVID-19 avec 36 nouvelles personnes infectées. Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais rapportait un nombre aussi élevé de nouveaux cas le 24 septembre, avec également 36 cas.

Depuis le début de la crise, 1328 personnes en Outaouais ont contracté le coronavirus.

La région de l’Outaouais se trouve toujours dans la zone d’alerte orange où les risques sont qualifiés de modérés. Lundi, le gouvernement du Québec a plongé les régions de Montréal, Chaudière-Appalache et de Québec dans la zone d’alerte rouge, avec des mesures restrictives assorties.

Nouveau cas dans une école de Gatineau

Le Centre de services scolaire Western Quebec a confirmé mardi qu'un élève de l'École Pierre Elliott Trudeau a reçu un diagnostic positif à la COVID-19. Les parents de l'établissement ont été avertis samedi.