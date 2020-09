Le nombres de visiteurs en hausse à la Zec des Passes

Le coordonnateur de la Zec, Frédéric Tremblay, mentionne que cette augmentation de 17 000 à 27 000 excursions est attribuable à une multitude de facteurs.

« Nous avons apporté plusieurs changements pour nous permettre de diversifier la clientèle au cours des dernières années. L’accès en forêt a été amélioré. On a beaucoup travaillé sur les chemins. Mine de rien, comme les gens ont plus de facilité pour aller voir leurs familles, ça amène plus de monde », soutient le coordonnateur.

Les baux de villégiature octroyés par la MRC expliquent aussi la hausse de fréquentation, selon Frédéric Tremblay.

L’aménagement du secteur récréotouristique, le nouveau pavillon d’accueil, le camping, les sentiers pédestres ainsi que ceux de VTT font partie des nouveautés développées dans la Zec au fil des ans. Un guichet auto permet aux membres d’accéder plus rapidement au territoire. Un nouveau système informatique facilite le travail des gestionnaires qui savent précisément à quel moment les visiteurs arrivent. Ces informations favorisent une meilleure gestion du personnel.

On se fait souvent dire que nous sommes avant-gardiste. On sort du lot Frédéric Tremblay, coordonnateur de la Zec des Passes

Impacts du feu

N’eut été le feu de forêt qui a ravagé plusieurs milliers d’hectares, la Zec des Passes aurait connu une année record en ce qui a trait aux excursions en forêt.

« Le feu a tout brisé cette erre d’aller. Nous avons perdu beaucoup de revenus en juin. Probablement qu’on aurait eu une très bonne année », conclut Frédéric Tremblay.