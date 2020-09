Les chefs des principaux partis saskatchewanais donnent le ton à la campagne

Scott Moe, du Parti saskatchewanais, et Ryan Meili du NPDNouveau Parti démocratique , ont également abordé le sujet de la gestion de la crise de la COVID-19, mettant la table pour les élections qui se tiendront le 26 octobre.

L’économie et la prospérité de la province ont eu écho dans les discours des deux chefs à de nombreuses reprises.

Dans un discours devant le palais législatif, Ryan Meili a tenu à dire que les Saskatchewanais avaient beaucoup à perdre lors de la prochaine élection.

Ryan Meili a souligné que les Saskatchewanais font face à un choix : l’austérité de Scott Moe, ou l’innovation du NPDNouveau Parti démocratique .

Nous avons le choix entre les coupes du Parti saskatchewanais ou les investissements clefs du NPDNouveau Parti démocratique , souligne le chef néodémocrate Ryan Meili, en appelant les Saskatchewanais à voter pour le changement. Nous pouvons faire mieux .

La plateforme du Nouveau parti démocratique de la Saskatchewan, a annoncé Ryan Meili, misera notamment sur un meilleur accès aux soins de santé et à un réinvestissement dans l’éducation afin de réduire le nombre d’élèves par classe.

Ryan Meili a récemment annoncé vouloir investir 10 millions de dollars pour rendre accessible des soins de santé mentale dans les écoles de la province.

Scott Moe mise sur la relance économique

Le chef du Parti saskatchewanais, de son côté, a martelé l’importance d’un plan de dépenses concret, lors d’un point de presse un peu plus tôt mardi, entouré de tous les candidats des circonscriptions de Regina.

Scott Moe s’en est pris au NPDNouveau Parti démocratique , doutant de la crédibilité du parti. À qui faites-vous confiance pour remettre l’économie sur les rails? , a-t-il demandé.

Je crois que la prudence est de mise, en ces temps incertains. On doit dépenser, mais intelligemment , a dit Scott Moe, accusant le NPD de ne pas avoir de plan concret pour l’économie de la province .

Le chef du Parti saskatchewanais promet un plan financièrement stable, qui visera à récupérer la santé économique et fiscale de la province. On construit de nouvelles routes, de nouvelles écoles. On prend soin de nos aînés. Quand on parle d’économie forte, on parle de communauté forte. Notre intention, c’est de faire croître notre richesse en faisant grandir notre communauté.

La question, c’est à quel parti voulez-vous faire confiance pour relancer notre économie? Scott Moe, premier ministre de la Saskatchewan.

Un débat sur fond de crise sanitaire

Scott Moe a tenu à souligner le travail de son parti pendant la crise. Son gouvernement, dit-il, n’a pas eu peur d’investir malgré le contexte de précarité. Notre gouvernement est la preuve qu’on peut planifier une réouverture [économique] de la province tout en diminuant la quantité d'infections déclarées. ..

De son côté, Ryan Meili a accusé le parti au pouvoir de ne pas dépenser assez pour venir en aide à la population en situation de précarité financière, affaiblie par la crise de la COVID-19, les désignant comme les grands oubliés du parti de Scott Moe.

On peut faire mieux pour ces gens. On peut faire mieux pour les gens de la province. On doit faire mieux, parce que les Saskatchewanais se sont entraidés, alors que le gouvernement leur a tourné le dos au moment où ils en avaient besoin, a lancé le chef du NPD.

Ryan Meili a également reproché au gouvernement d’avoir coupé dans des secteurs clefs, comme celui de la santé, alors que la province en avait besoin, dit-il, bien avant la crise.

Tout ce que sait faire le parti de Scott Moe, ce sont les compressions et de proposer de vieilles idées, a dit Ryan Meili, en martelant que l’argent des entreprises continue à enrichir les coffres du parti alors que le gouvernement coupe dans tous les secteurs et services.

Ce que dit Scott Moe dit à vos enfants, c’est que la province ne peut se permettre un système de santé de qualité et une éducation adéquate. Ryan Meili, chef de l'opposition en Saskatchewan.

La semaine dernière, le gouvernement de Scott Moe avait annoncé la construction de deux nouveaux centres de soins à Regina et Saskatoon.

Le programme électoral de chaque parti sera dévoilé au courant des prochains jours, ont promis les deux chefs, mardi.