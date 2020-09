David Attenborough, narrateur de Planet Earth, bat un record mondial sur Instagram

Le naturaliste britannique David Attenborough a fait son entrée dans le Livre Guinness des records en devenant l’internaute à atteindre le plus rapidement le million d’abonnements sur Instagram, délogeant ainsi Jennifer Aniston, rapporte le site The Verge.

Le présentateur télé, journaliste, réalisateur et rédacteur scientifique, connu notamment pour avoir prêté sa voix chaude et suave à la série documentaire de la BBC Planet Earth, a annoncé vendredi dernier qu’il se joignait à Instagram pour sensibiliser les internautes à l’urgence climatique.

Exactement 4 heures et 44 minutes plus tard, Attenborough était suivi par plus de 1 million de personnes sur Instagram, un record qui avait été établi à 5 heures et 16 minutes par Jennifer Aniston en décembre 2019.

Par le passé, le record a déjà été détenu par le joueur de soccer David Beckham, le pape François, ainsi que le prince Harry et Meghan Markle, duc et duchesse de Sussex.

J’explore cette nouvelle façon de communiquer pour moi parce que, comme tout le monde le sait, le monde est dans le pétrin , affirme l’homme de 94 ans dans sa première vidéo Instagram. Les continents sont en feu. Les glaciers fondent. Les récifs coralliens se meurent. Les poissons disparaissent de nos océans. La liste s’allonge.

L’habitué de la BBC prévoit utiliser la plateforme pour lutter contre la crise environnementale et faire part de solutions potentielles. En date du 29 septembre, son compte Instagram affichait 4,7 millions d’abonnements.