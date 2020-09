Festivals, spectacles : la culture se reconfine et retourne au web

L’annonce du gouvernement de fermer les lieux de diffusion de la culture au public pour 28 jours dans le Grand Montréal et à Québec, notamment, a jeté la consternation dans le milieu culturel. Plusieurs événements et festivals qui avaient prévu un volet en ligne vont tout de même avoir lieu. Tour d’horizon.

Festival Juste pour rire

Des artistes devaient présenter des spectacles devant public au Théâtre Saint-Denis et à l’espace Yoop de la Place des arts, à Montréal, lors du festival présenté du 29 septembre au 10 octobre. Spectacles, il y aura, mais ce sera sans spectateurs et spectatrices.

Pour les événements prévus à l’espace Yoop, les activités seront maintenues et seules les quelques membres du public qui devaient y assister en personne devront rester à la maison. Les détentrices et détenteurs de billets pour des événements au Théâtre Saint-Denis seront remboursés. De nombreux spectacles seront offerts gratuitement en ligne les 9 et 10 octobre. Certains spectacles feront l’objet d’une captation pour une diffusion ultérieure.

Festival du nouveau cinéma

Prévu du 7 au 31 octobre, le Festival du nouveau cinéma a été contraint d’annuler tous ses rendez-vous physiques. La quasi-totalité de la programmation sera toutefois accessible en ligne, tel que prévu. Le contenu de cette programmation doit être dévoilé ce jeudi en ligne sur la page Facebook du festival montréalais  (Nouvelle fenêtre) .

Festival international Nuits d’Afrique

Le festival a présenté sa programmation, automnale et hybride – moitié en ligne, moitié en salle, en août dernier. Il propose notamment 8 spectacles diffusés en ligne entre le 27 septembre et le 31 octobre. Ils doivent se tenir chaque jeudi du mois d’octobre à 20 h., et les artistes participants doivent être dévoilés en ligne sur les réseaux sociaux du festival  (Nouvelle fenêtre) .

OFF Festival de jazz de Montréal

Petit frère du Festival international de jazz de Montréal, l’organisation de l’OFF Festival de jazz a dû annoncer à contrecœur qu’il ne pourra pas accueillir le public en salle. Quatre concerts seront toutefois présentés gratuitement sur la page Facebook du festival  (Nouvelle fenêtre) , du 1er au 3 octobre.

Journées de la culture

Les activités prévues en personne dans les zones rouges sont annulées pour toute la durée des 24es Journées de la culture, soit du 25 septembre au 25 octobre. Il se peut que les activités prévues dans les autres régions soient maintenues. L'équipe organisatrice de l'événement encourage la population à consulter son site Internet  (Nouvelle fenêtre) pour vérifier les activités accessibles, et rappelle que les activités en ligne prévues auront lieu.

Théâtres

À Montréal, le Théâtre du Nouveau Monde (TNM) a annoncé l'annulation de ses trois productions prévues en octobre. Le public pourra toutefois assister aux captations en ligne de Prélude à la nuit des rois, Pierre et le loup et Le petit prince à partir de la plateforme de webdiffusion du TNM  (Nouvelle fenêtre) .