Des pourvoyeurs veulent un resserrement des règles sur la pêche dans les lacs frontaliers

Des guides de pêche du Nord-Ouest de l’Ontario sont irrités par les règles qui permettent, lorsque les frontières sont ouvertes, à leur homologues américains de pêcher dans la partie canadienne du lac à la Pluie et du lac des Bois, sans passer aux douanes ni contribuer à l’économie locale.

Le programme Passage à la frontière dans les régions éloignées (PFRE), qui dérange les pourvoyeurs depuis de nombreuses années, est le cheval de bataille de Scott Hamilton, le propriétaire de l’entreprise touristique Jackfish Hammy’s Guide Service, à Fort Frances.

Le programme PFREPassage à la frontière dans les régions éloignées permet entre autres aux guides de pêche américains de circuler certains cours d'eau canadiens, avec l'achat d'un permis au coût de 30 $, sans avoir à passer aux postes de contrôle frontaliers.

Le lac à la Pluie, situé à environ 400 km à l'ouest de Thunder Bay, est l'une des zones concernées par le programme Passage à la frontière dans les régions éloignées. Photo : Google Maps

Ils ne doivent pas jeter l’ancre, accoster un autre bateau ou toucher terre.

Les régions concernées par le programme PFRE Passage à la frontière dans les régions éloignées la zone s'étendant de l'embouchure de la rivière Pigeon jusqu'au lac des Bois inclusivement;

la rive canadienne du lac Supérieur;

la région de l'île Cockburn;

Emerson;

Sault-Saint-Marie (système des écluses en amont);

la zone de l’Angle nord-ouest du Minnesota.

M. Hamilton, qui souhaite depuis longtemps une intervention du gouvernement, a réussi à attirer l'attention du député fédéral de Thunder Bay—Rainy River, le libéral Marcus Powlowski.

La vente de permis pour le PFREPassage à la frontière dans les régions éloignées est suspendue depuis le début de la pandémie, mais c'est une situation qui préoccupe les pourvoyeurs pour les prochaines années, selon M. Powlowski, qui a discuté avec quelques propriétaires de pourvoiries dans les dernières semaines.

Celui-ci dit comprendre les inquiétudes des pourvoyeurs à propos de l'économie et des questions environnementales.

Scott Hamilton affirme que cette façon de faire prive la région d’importants revenus, car les pêcheurs ne payent pas d’hébergement.

La pêche est une activité importante à Fort Frances. Photo : Radio-Canada / Miguel Lachance

Il soutient que les guides américains représentent une compétition déloyale, car ils peuvent exploiter les mêmes ressources et offrir un service plus abordable, car ils ont moins de coûts, notamment pour l'essence et les assurances.

Pourquoi ne pouvons-nous pas utiliser les ressources du lac pour améliorer notre économie? Scott Hamilton, propriétaire de Jackfish Hammy's Guide Service

J’aimerais pouvoir employer 4 ou 5 personnes. Il y a des pêcheurs formidables par ici, particulièrement des Autochtones , ajoute-t-il.

Nous avons perdu quatre chalets sur la rive nord du lac à la Pluie , raconte M. Hamilton.

Scott Hamilton affirme que depuis la fermeture de l’usine de pâtes et papiers de Produits forestiers Résolu, le tourisme de plein air est le principal moteur économique de Fort Frances.

La fermeture de l’usine de pâtes et papier Résolu en 2014 avait mis fin à 100 ans d’exploitation forestière à Fort Frances. Photo : Radio-Canada / Miguel Lachance

Nous n’avons pas d’autre avenir que le lac et les zones de pêches et nous laissons les gens d’un autre pays l’exploiter , a-t-il déclaré.

M. Hamilton s’inquiète également des effets de la surpêche, car les pêcheurs américains peuvent profiter des quotas des deux pays.

C'était un grand problème dans les années 1990 , raconte Wayne Helliar, propriétaire d'une pourvoirie à Nestor Falls.

Le secteur de Nestor Falls et le lac des Bois sont reconnus pour la pêche au doré jaune. Photo : Radio-Canada / Miguel Lachance

À l'époque, le Minnesota permettait de garder 14 poissons, et l'Ontario 4.

Ils faisaient alors la promotion auprès des touristes en disant "Rester au Minnesota, pêcher au Canada, ramener 18 poissons à la maison." Wayne Helliar, propriétaire d'une pourvoirie

Selon M. Helliar, la réduction par le ministère des Richesses naturelles et de Forêts de nombre de prises quotidiennes par les non-résidents a permis de limiter les problèmes de surpêche par les Américains, mais il croit que ces règles sont difficiles à faire respecter.

Il ajoute que les quotas ont été mal reçus par les touristes légitimes, car les règles plus sévères ne s'appliquaient pas aux pêcheurs canadiens.

Une question délicate

Scott Hamilton estime que des frais substantiels devraient être imposés aux guides américains qui amènent des pêcheurs du côté canadien du lac, pour limiter cette pratique.

Un sentiment partagé par Chad Hughes, propriétaire de Rainy Lake Outfitters. C’est dur de croire qu’ils peuvent être de notre côté [de la frontière] et nous priver d’emplois potentiels. Ils prennent les ressources sans rien payer, sauf un permis de pêche.

Je crois qu’on devrait considérer la possibilité de changer la loi , a déclaré le député Marcus Powlowski.

Je ne pense pas qu’il y ait une réponse facile , a-t-il ajouté.

Marcus Powlowski est le député libéral dans la circonscription fédérale de Thunder Bay—Rainy River. Photo : Marcus Powlowski/Facebook

Il affirme que la situation est délicate, car on ne veut pas nuire aux relations avec les États-Unis.

Il serait bon d’avoir une sorte d’accord à l’amiable entre les deux pays. Et, peut-être qu’il s’agirait de mieux appliquer les lois qui existent actuellement. Marcus Powlowski, député fédéral de Thunder Bay—Rainy River

M. Powlowski rappelle que l'industrie touristique du Nord-Ouest de l'Ontario dépend beaucoup du marché américain, et que l'absence de touristes provenant du sud de la frontière s'est fait ressentir cet été.

Wayne Helliar raconte que pour contourner le problème posé par le PFREPassage à la frontière dans les régions éloignées , la province a adopté dans les années 1990 une mesure qui obligeait les pêcheurs en possession de doré jaune dans les eaux ontariennes d'avoir une carte qui prouvait qu'il était hébergé au Canada.

Cela a fonctionné pendant un certain temps, mais quelques entrepreneurs du Minnesota étaient furieux , poursuit M. Helliar.

Le gouverneur de l'époque, Jesse Ventura, a lancé une contestation commerciale dans le cadre de l'ALENA, réclamant 600 millions de dollars de dommages et intérêts. Il a proposé un tarif douanier contre Algoma Steel pour rectifier la situation.

L'obligation d'être hébergé au Canada a alors été abrogée.

Le lac à la Pluie borde l'Ontario et le Minnesota. Ce pont ferroviaire, qui relie le Canada et les États-Unis, se trouve à l'embouchure de la rivière à la Pluie. Photo : Radio-Canada / Miguel Lachance

Wayne Helliar souligne que des entrepreneurs touristiques canadiens profitent habituellement aussi des bonnes relations entre les deux pays, en organisant des voyages au sud de la frontière.