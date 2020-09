Un centre d’expertise ferroviaire voit le jour à Sept-Îles

Par ce centre, le Cégep souhaite devenir une référence en termes de sécurité et d’exploitation ferroviaires.

Lors d’une conférence de presse mardi, le directeur du Centre d’expertise ferroviaire RAIL, Luc Faucher, a annoncé l’acquisition d’un camion d’inspection 3D des voies ferrées. Avec ses caméras au laser, ce camion permet de faire une analyse plus complète et plus rapide des voies ferrées qu’en utilisant des méthodes d’inspection plus traditionnelles.

Le camion permettra de faire le profil en trois dimensions de la voie ferrée. Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Avec toutes les images qui sont recueillies, on est vraiment en mesure de donner une appréciation sur les infrastructures qu'on vient d'inspecter. Est-ce que, par exemple, les rails ont le bon écartement? Est-ce que les crampons sont bien enfoncés à la traverse de bois? Il y a environ une dizaine de paramètres de ce type-là qui peuvent être regardés et analysés avec le camion, et ensuite on offre les résultats pour aider les entreprises à faire une meilleure planification , explique M. Faucher.

Selon Luc Faucher, seuls quatre camions du genre existent en Amérique du Nord, dont deux au Canada.

Luc Faucher est aussi titulaire de la Chaire de recherche en maintenance ferroviaire du cégep de Sept-Îles, une chaire dont le financement a été renouvelé. Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Le Cégep de Sept-Îles offre déjà depuis 2007 différentes formations dans le domaine ferroviaire. Il est le seul établissement au Québec à offrir une attestation d’études collégiales pour les chefs de train.

Avec les informations de Marie Kirouac-Poirier