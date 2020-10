Écoutez la nouvelle série audio « Voies/x ouvertes  »

Découvrez chaque semaine un nouvel épisode de la série audio « Voies/x ouvertes » d’ICI RADIO-CANADA PREMIÈRE. Écoutez, partagez et commentez en bas de page. Vos réactions pourront inspirer les épisodes suivants écrits et enregistrés au fil des semaines.

La première saison intitulée Sombre divan est écrite par Michel Ouellette et s'étendra sur 10 épisodes d’octobre à décembre 2020.

Une série évolutive pleine de mystère et de surprises

Sombre divan, c’est l’histoire de trois jeunes adultes : Zac, Beckie et Cass. Zac et Beckie forment un couple de jeunes professionnels ambitieux. Beckie est la couchsurfing bohémienne qui apparaît et disparaît dans leurs vies, apportant avec elle des récits de ses voyages. L’histoire est racontée dans le désordre et commence par la fin tragique de Cass. Elle a été trouvée morte dans un ruisseau. Zac et Beckie doivent composer avec sa disparition, recomposer le puzzle de la vie et de la mort mystérieuse de Cass.

(Ré)écoutez les épisodes de la saison 1 ci-dessous :