Un Cabinet Higgs qui fait peau neuve

Hugh Flemming perd le poste clé en temps de pandémie de ministre de la Santé. C’est plutôt l’ex-ministre du Développement social, Dorothy Shephard, qui le remplace. M. Flemming devient quant à lui le Procureur général en héritant du ministère de la Justice.

Le poste de vice-premier ministre, qui a déjà été occupé par le désormais libéral Robert Gauvin, n'a pas été attribué.

Le seul député francophone ayant réussi à se faire élire sous la bannière progressiste-conservatrice, Daniel Allain, est nommé ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale. Il remplace ainsi Jeff Carr, député de New Maryland-Sunbury, qui est exclu du Cabinet.

6 exclus et 5 nouveaux venus

Cinq autres députés se voient exclus du Conseil des ministres, soit Jake Stewart (ex-Affaires autochtones), Carl Urquhart (ex-Sécurité publique), Ross Wetmore (ex-Agriculture, Aquaculture et Pêches), Bill Oliver (ex-Transports et Infrastructure) et Andrea Anderson-Mason (ex-Justice).

M. Allain fait partie des cinq nouveaux élus à accéder au Cabinet. Les quatre autres nouvelles venues sont des femmes. Il s’agit de Margaret Johnson, au ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches; de Tammy Scott-Wallace, à celui du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, et de l’Égalité des femmes ainsi que de Jill Green, au ministère des Transports et de l’Infrastructure.

La recrue Arlene Dunn, élue dans Saint-Jean Havre, s’est vue attribuer un mandat ambitieux. Elle se retrouve à la tête des ministères du Développement économique et des Petites Entreprises, d’Opportunités NB, de l’Immigration, et des Affaires autochtones.

Plus de détails à venir