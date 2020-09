Un livre et un film à la mémoire des femmes autochtones disparues ou assassinées

L’événement vise à honorer la mémoire des filles et des femmes autochtones disparues ou assassinées. Pour cette 7e édition, le Centre d’amitié propose le lancement virtuel du livre Elles se relèvent encore et encore, de l’auteure Julie Cunningham, ainsi que la projection du film Rustic Oracle, de Sonia Bonspille Boileau.

C’est important de s’assurer qu’on n’oublie pas les femmes et filles disparues et leurs familles, rappelle Édith Cloutier, directrice générale du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or. Ici même à Val-d’Or, on est toujours sans nouvelles de Sindy Ruperthouse. Malgré la pandémie, on tenait à organiser quelque chose, surtout dans le contexte particulier du premier anniversaire du dépôt du rapport la Commission Viens.

Le décès de Joyce Echaquan

À ce sujet, Édith Cloutier se joint à la vague d’indignation soulevée par le décès de Joyce Echaquan, une jeune autochtone décédée dans des circonstances troubles, à l’hôpital de Joliette.