La MRC d'Avignon enregistre 20 nouveaux cas de COVID-19

À elle seule, la résidence privée pour aînés Lady Maria dénombre 12 nouvelles infections au nouveau coronavirus parmi ses résidents. Au total, 22 résidents sont atteints.

Au moins un employé de la résidence a également contracté le virus. Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie se contente d'indiquer que moins de cinq employés ont été déclarés positifs à la COVID-19.

La Gaspésie compte maintenant 110 cas actifs de la maladie, tandis que les Îles-de-la-Madeleine en comptent six.

Nombre de cas par MRC Municipalité régionale de comté Avignon : 194 (+20)

Bonaventure : 64

Rocher-Percé : 42

Côte-de-Gaspé : 30

Haute-Gaspésie : 10

Îles-de-la-Madeleine : 19 (+1)

Malgré cette nouvelle hausse des cas, la MRCMunicipalité régionale de comté d'Avignon ne devrait pas passer au niveau d'alerte maximale dans les prochains jours.

Comme toute la région passera au niveau orange jeudi, le directeur régional de santé publique, Dr Yv Bonnier-Viger, a indiqué vouloir attendre au moins une semaine avant de songer à changer à nouveau de zone de couleurs, afin d'observer les effets des restrictions associées à l'alerte orange.

Le directeur a également affirmé mardi matin sur nos ondes que la situation dans la MRCMunicipalité régionale de comté d'Avignon est en voie d'être maîtrisée .

Même si les chiffres sont très importants, ce sont des éclosions relativement cernables (sic) qu'on a dans Avignon, il y a le CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée , une RPArésidence privée pour aînés , le centre communautaire du côté de Saint-Omer. On est en mesure de cibler nos interventions , a-t-il assuré.

Il s'agit entre autres du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de Maria, dont 20 résidents et 13 employés ont été déclarés positifs à la COVID-19 depuis le début de la pandémie.

La chasse complique les enquêtes

Dr Bonnier-Viger a cependant admis qu'en cette période de chasse, il n'est pas toujours simple de retracer toutes les personnes qui ont été en contact avec une personne infectée.

Les seuls problèmes qu'on a, c'est que parfois, les gens qui ont été en contact avec des cas sont déjà partis pour la chasse, alors il faut les retrouver dans le bois, c'est un peu plus compliqué. On collabore avec la SQSûreté du Québec et les gardes-chasse , a-t-il précisé.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux indique par ailleurs que sur les 359 cas recensés depuis le début de la pandémie, 232 personnes sont maintenant considérées comme guéries. Onze personnes ont malheureusement succombé à la maladie.

Au Québec, la santé publique fait état de 799 nouveaux cas confirmés de COVID-19 ainsi que sept nouveaux décès.