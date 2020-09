Cercle de feu : les consultations environnementales divisent deux Premières Nations

La Première Nation de Webequie souhaite obtenir une réponse concernant le cadre de référence qu’elle a soumis au ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs le 14 août.

Selon le cadre de référence soumis par Webequie, il est essentiel de faire avancer le projet pour que la Première Nation puisse participer aux activités de développement minier et d’exploration minière.

Actuellement il n’existe aucune route d’accès terrestre entre cette communauté autochtone et le lac McFaulds, où se déroule de l’exploration minière. Photo : Google Maps

Les règlements provinciaux exigent une consultation à propos de ce cadre de référence auprès des autres Premières Nations dont le territoire traditionnel peut être touché par le projet.

Or, le chef de Neskantaga, Chris Moonias, estime qu’il n’est pas possible de mener une consultation significative de façon sécuritaire. Il nous est impossible de tenir des réunions en bonne et due forme dans notre communauté, de consulter nos conseillers techniques en personne.

Il nous est aussi impossible de nous rendre à Thunder Bay pour discuter avec nos membres, les aînées et les détenteurs de connaissances qui vivent hors réserve et dans des foyers de soins de longue durée. Chris Moonias, chef de la Première Nation de Neskantaga

La participation de la communauté est la clé du processus décisionnel de Neskantaga, soutient le chef Moonias.

Nous trouvons irresponsable que le promoteur (la Première nation de Webequie) soumette son cahier des charges pour le projet pendant la pandémie de COVID-19 , a écrit le chef Moonias dans une lettre au ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs, datée du 23 septembre et obtenue par CBC News.

La Première Nation de Neskantaga s’oppose depuis plusieurs années aux projets miniers dans le Cercle de feu, par crainte des répercussions sur la communauté, aux plans environnemental et culturel.

L’équipe derrière le projet de route se défend et affirme qu’il y a des options pour mener des consultations de façon sécuritaire.

Étant donné que la plupart des Premières Nations éloignées ont mis en place des protocoles contre la COVID-19 et commencent à lever les restrictions de déplacement, l’équipe du projet WSR [Route d'approvisionnement Webequie] a soumis le cadre de référence proposé , a écrit le consultant de Michael Fox dans une lettre au chef Moonias, datée du 28 août et obtenue par CBC News.

La lettre décrit d'autres options d’engagement , notamment des webdiffusions, des groupes de discussion en ligne et des sessions d’information à la radio, pour consulter la communauté.

Mais la consultation demeure, selon le chef de la Première Nation de Neskantaga, une distraction par rapport au travail et à la planification urgente nécessaires pour passer à travers la prochaine vague de la pandémie.

Le chef Chris Moonias estime que les efforts pour se préparer à la prochaine vague de la pandémie sont plus importants qu'un projet de route. Photo : Facebook/Chris Moonias

De nouveaux cas de COVID-19 ont d'ailleurs été signalés en septembre dans les Premières Nations isolées de la région.

La province demande aux communautés d'en venir à une entente

Gary Wheeler, un porte-parole du ministère de l’Environnement indique que la période de consultation habituelle a été doublée afin de donner plus de temps et de possibilités aux communautés d’examiner le document.

Les commentaires peuvent être envoyés jusqu’au 13 octobre.

M. Wheeler a déclaré que le ministère a reçu la lettre de Neskantaga et étudie la meilleure façon d’y répondre.

Le ministère encourage les communautés et les personnes intéressées à contacter le promoteur, la Première Nation de Webequie, pour des approches de consultation supplémentaires spécifiques au projet , a déclaré M. Wheeler.

L’Ontario est à l’écoute des préoccupations des Premières Nations et continuera à réévaluer les approches à mesure que la situation évolue. Gary Wheeler, porte-parole du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs

Pendant ce temps, l’Ontario fait face à un procès de la part de Premières Nations concernant les changements apportés à son régime d’évaluation environnementale qui ont été introduits dans le cadre d’un projet de loi sur la reprise économique face à la COVID-19.

Selon la contestation judiciaire, le nouveau régime viole les droits ancestraux et issus de traités avec les Premières Nations, protégés par la constitution, en empêchant de nombreux types de projets d’être automatiquement soumis à une évaluation environnementale.