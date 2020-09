Un nouveau cas de COVID-19 s’ajoute au bilan de l’Abitibi-Témiscamingue

Selon les données épidémiologiques en date du 28 septembre, il y a 7 cas actifs sur les 198 confirmés depuis le début de la pandémie.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) fera le point à 15 heures aujourd’hui sur la situation de la COVID-19 dans la région et du passage du palier vigilance (vert) au palier préalerte (jaune) annoncé lundi par le gouvernement du Québec.

Par voie de communiqué le CISSS-AT a indiqué que : le palier 2 – Préalerte (jaune) s’impose lorsque la transmission commence à s’accroître. Les mesures de base sont alors renforcées et davantage d’actions sont déployées pour promouvoir et encourager leur respect. Par exemple, davantage d’inspections peuvent être réalisées et un plus grand contrôle de l’achalandage peut être fait dans certains lieux de manière à faciliter la distanciation physique.

D'un niveau à l'autre

Toutes les régions de la province ont augmenté d’un niveau d’alerte.

Selon le système d’alertes régionales et d’intervention graduelle, les déplacements interrégionaux sont autorisés pour les paliers vert et jaune. En zone orange, ces déplacements sont non recommandés.

Il n’est pas recommandé pour un citoyen en zone rouge de se déplacer vers une zone verte, jaune ou orange, à moins d’un déplacement essentiel, par exemple pour le travail ou la garde partagée d’un enfant.

La tendance à la hausse se poursuit au Québec. La province enregistre 799 nouveaux cas confirmés.