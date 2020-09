Amazon One : payez vos achats avec la paume de votre main

Pour s’inscrire à Amazon One, il suffira à une personne d'insérer sa carte de crédit dans l’un des terminaux prévus à cet effet, puis de mettre sa main au-dessus de l’appareil, qui analysera les subtilités de sa paume.

Pour que l’identification soit la plus précise possible, la caméra de l’appareil Amazon Go prend plusieurs images des minuscules lignes et stries de la paume, et même de certains détails sous-cutanés invisibles pour d’autres caméras, comme les veines.

Initialement, le service sera uniquement disponible dans deux magasins Amazon Go à Seattle. Dans les prochains mois, d’autres emplacements Amazon Go seront dotés du service, notamment à San Francisco, New York et Chicago.

Ces magasins, qui vendent essentiellement des produits alimentaires, sont déjà dotés d’un système de capteurs qui permet aux clients de remplir leur panier, puis de partir sans avoir à passer à la caisse. Amazon One s’ajoutera donc comme option de paiement supplémentaire.

À terme, Amazon planifie installer sa technologie chez d’autres détaillants. Le service pourrait aussi être utilisé à des moments où l’on vous demande de vous identifier, par exemple lorsque vous entrez dans un amphithéâtre pour un spectacle ou un événement sportif, ou lorsque vous utilisez une carte fidélité.

Les paumes plutôt que le visage

Amazon affirme qu’elle a choisi la reconnaissance des paumes plutôt que d’autres technologies comme la reconnaissance faciale par souci du respect de la vie privée.

Une des raisons pour lesquelles la reconnaissance des paumes est considérée comme plus respectueuse de la vie privée que d’autres alternatives biométriques, c’est que vous ne pouvez identifier [visuellement] quelqu’un à partir de sa paume , explique Dilip Kumar.

De plus, le service requiert qu’une personne fasse un mouvement intentionnel en plaçant sa main au-dessus de l’appareil , éliminant ainsi les risques de reconnaissance passive.

Il ne sera pas nécessaire de détenir un compte Amazon pour utiliser le service. Les clients et clientes d’Amazon One pourront également supprimer leurs données biométriques des registres de l’entreprise s’ils ne souhaitent plus utiliser le service.