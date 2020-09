Mort de Joyce Echaquan : une enquête du coroner et une vague d’indignation

Joyce Echaquan, une femme atikamekw dans la mi-trentaine, est morte peu de temps après s’être filmée en direct sur Facebook. Dans sa vidéo, elle déclare avoir été surmédicamentée.

Mme Echaquan y appelle à l'aide à maintes reprises. Venez m’aider, ils me droguent , dit-elle. On peut l'entendre crier et prononcer des mots inintelligibles.

Des commentaires qui choquent

Les propos tenus envers la patiente par le personnel sur place suscitent une vague d’indignation.

Le chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec et Labrador Ghislain Picard a offert ses condoléances aux proches de la défunte lors d’une conférence de presse mardi.

Je ne sais pas si elle a été victime de mauvais traitement, mais je sais qu’elle a été victime de racisme de la part des infirmières qui devaient en prendre soin. On le sait parce qu’il y a une vidéo de tragédie. […]. On y reconnaît des préjugés crasses qui continuent d’exister aujourd’hui. Comme celui que nous ne payons rien et vivons aux crochets du gouvernement. C’est un autre cas d’une trop longue série de drames que vivent les femmes autochtones dans les services publics. Le racisme est bien présent et partout dans les services publics , a-t-il déclaré.

M Picard a réagi ainsi dans le cadre d’une conférence de presse pour annoncer un Plan de lutte contre le racisme et la discrimination envers les Premières Nations au Québec.

Je suis indigné, j’étais en colère quand j’ai entendu les propos plutôt désobligeants de la part du personnel soignant de l’hôpital. Paul-Émile Ottawa, chef de Manawan

Le porte-parole du Réseau jeunesse des Premières Nations du Québec et du Labrador, Cédric Gray Lehoux, indique pour sa part qu’il s’agit d’une tragédie qui cause beaucoup d'émotions et d’un nouveau drame qui s'ajoute à une liste beaucoup trop longue . Selon lui, il y a trop de rapports, mais pas assez d’actions qui sont prises pour combattre le racisme.

De son côté le ministre fédéral des Services aux Autochtones, Marc Miller, a déclaré sur Twitter lundi que les événements choquants entourant la mort tragique de Joyce Echaquan doivent faire l'objet d'une enquête approfondie et complète.

Le chanteur Samian a indiqué sur la même plateforme être attristé par la nouvelle.

Réactions à Québec

Sur Facebook, la porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé a exprimé sa colère et son amertume et a demandé à ce que la lumière soit faite sur cette terrible et triste histoire .

Personne ne devrait mourir comme ça. Personne ne devrait voir une personne qu'il ou elle aime mourir dans un vidéo en direct sur Facebook. Le racisme, c'est dangereux. Parfois, ça peut même tuer. Je suis de tout cœur avec la famille de Joyce et la communauté de Manawan , écrit-elle.

Interrogée à savoir si elle considère l’événement à Joliette comme étant un cas de racisme systémique, la chef du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, a soutenu qu’il s’agissait d’une situation inacceptable qu’elle ne peut que condamner. Elle se dit toutefois satisfaite de l’annonce d’une enquête du coroner.

Une vigile s'organise actuellement sur les réseaux sociaux. Le rassemblement est prévu mardi à 18h30 à l'hôpital de Joliette à la mémoire de Joyce Echaquan.