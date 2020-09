« Qu’on soit au jaune, c’est juste de dire aux gens, il n’y a pas de risque à prendre »

Déception et incompréhension chez certains. Soulagement et appel à la mobilisation chez d’autres. Le passage de l’Abitibi-Témiscamingue au palier d’alerte jaune ne laisse personne indifférent.

Le premier ministre François Legault a annoncé lundi soir que toutes les régions du Québec allaient voir leur palier d’alerte augmenter, même les régions où peu de cas ont été répertoriés comme l’Abitibi-Témiscamingue.

Certains citoyens se demandent pourquoi la région est passée au niveau de préalerte, alors qu’il n’y a que 7 cas actifs en date du 28 septembre dans la région.

C’est vraiment plus un état d’esprit, c’est pour que les gens soient conscients qu’il y a un risque. Comme c’est là, il n’y a pas de nouveaux critères, on n'a pas resserré les activités, l’école continue, les activités, le sport-étude continue, il y a encore des restaurants d’ouverts. Ce que ça change le fait qu’on soit au jaune, c’est juste de dire aux gens "écoutez, il n’y a pas de risque à prendre, soyez vigilants" , explique le vice-président de la Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue, Sébastien D’Astous.

Pour le président de la Chambre de commerce de Val-d’Or, Jérémi Fournier, cette décision, même si elle peut être un peu décevante, est compréhensible. On est conscient qu’au Québec il y a des zones qui sont très fortement affectées, donc il y a quand même des déplacements interrégionaux qui vont continuer, donc je crois que c’est pour ça que le niveau a été légèrement augmenté parce qu’il y a quand même un risque qui vient avec ça , dit-il.

Jérémi Fournier, président de la Chambre de commerce de Val-d'Or (achives) Photo : gracieuseté CCVD

Mais on s’en tient quand même à la promesse du gouvernement de traiter indépendamment les régions par rapport à leurs statistiques et aux efforts qui sont mis. Donc, si cet engagement-là est respecté, je crois que le niveau qu’on a actuellement peut être maintenu et ne pas aller au orange ou même au rouge , précise M. Fournier, qui ajoute que les gens de l’Abitibi-Témiscamingue ont bien respecté les consignes jusqu’ici.

Des conséquences pour le milieu culturel

Le rehaussement des paliers d'alerte partout au Québec risque d'avoir des conséquences sur le milieu culturel dans la région. L'Abitibi-Témiscamingue se retrouve en zone jaune, ce qui permet de maintenir ouverts les cinémas, salles d'exposition et salles de spectacles.

Cependant, plusieurs artistes qui devaient venir au cours des prochaines semaines pourraient devoir annuler leur spectacle. Pour le moment, les déplacements entre les zones rouges, comme Montréal et Québec, et les zones jaunes ne sont pas interdits, mais non recommandés.

La directrice générale du Conseil de la Culture en Abitibi-Témiscamingue, Madeleine Perron (archives). Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Il va y avoir des décisions qui vont devoir être prises à la fois par les producteurs montréalais, s’ils respectent les consignes recommandées et aussi les diffuseurs, qui sont souvent des diffuseurs municipaux, s’ils prennent le risque d’accueillir des productions qui sont en zone rouge. , explique Madeleine Perron, directrice du Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue.

Pour le moment, les spectacles du réseau Spectour sont maintenus. Le Festival de contes et légendes en Abitibi-Témiscamingue qui débute mercredi conserve aussi sa programmation.